Le chiffre d’affaires de CMGP Group augmente de 12,2% en 2024, à 2,3 MMDH

CMGP Group a réalisé un chiffre d’affaires de 2,327 milliards de dirhams à fin 2024, en hausse de 12,2% par rapport à l’année d’avant, tandis que ses comptes sociaux ont enregistré un excédent net de 264 millions de dirhams (MDH) durant cette période.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le groupe a consacré 93 MDH à l’extension de son infrastructure industrielle, avec la construction de deux nouvelles unités à Jorf Lasfar et Drarga, ainsi que l’acquisition de nouvelles lignes de production dans l’industrie plastique.

Le groupe a également renforcé son maillage territorial avec l’ouverture de deux nouvelles agences à Errachidia, déjà opérationnelle, et à Marrakech, dont l’ouverture est prévue prochainement. De même, il a poursuivi la stratégie de croissance externe avec une prise de participation à hauteur de 30% dans AGROSEM.

En décembre dernier, CMGP, acteur majeur dans le domaine des systèmes d’irrigation et des solutions d’agrofourniture, a signé une entrée fracassante à la Bourse de Casablanca. La société a enregistré la troisième plus grande introduction (IPO) de l’histoire de la place. L’opération, d’un montant de 1,1 MMDH, a attiré des demandes de 40,69 MMDH.

La valeur a été souscrite 37 fois par 33.771 demandeurs. Le montant global souscrit correspond à plus de 203 millions actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 2,7%.

Grâce à l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’IPO (+300 MDH) et à l’optimisation des flux de trésorerie, le groupe a réduit significativement son endettement net, qui s’est établi à 155 MDH à fin 2024, contre 568 MDH un an plus tôt.

Le périmètre de consolidation s’est élargi au cours de l’année précédente, avec l’intégration globale de CMGP CAS GHANA, CMGP MARASSET et PROCESS ASSET, deux foncières détenues à 100%, ainsi que la mise en équivalence d’AGROSEM, dont 30% du capital ont été acquis début 2024.