Mohammedia. Brahim Mojahid décroche un marché de voirie de plus de 173 millions de DH

SDL Casa Aménagement a attribué le marché des travaux d’aménagement du Boulevard Hassan II (lot 2) à Mohammedia à la société Groupe Mojazine, fondée par l’ancien président de la région de Béni Mellal-Khénifra, Brahim Mojahid. Ce contrat a été adjugé pour un montant de 173,2 millions de DH.

La Société de Développement Local Casa Aménagement a récemment attribué le marché des travaux d’aménagement du Boulevard Hassan II (lot 2) à Mohammedia à Groupe Mojazine, fondé par l’ancien président de la région Béni Mellal-Khénifra, Brahim Mojahid. Ce marché a été remporté suite à un appel d’offres face à trois autres entreprises : NGE Contracting, spécialiste français de l’ingénierie, VIAS, filiale de la STAM fondée par Louis Baudrand, et GTR, détenu par Bouygues via sa branche Colas.

Un contrat de 173,2 millions de DH pour l’offre la plus compétitive

Groupe Mojazine a été sélectionné après avoir présenté l’offre la moins disante, avec un montant de 173,2 millions de DH. Les autres concurrents ont soumis des offres respectives de 174,6 millions de DH pour NGE Contracting, 179,8 millions de DH pour VIAS et 185,9 millions de DH pour GTR.

Les travaux sur le Boulevard Hassan II, s’étendant sur 8 400 mètres, comprennent plusieurs interventions telles que la réhabilitation des chaussées, trottoirs et passages piétons, la mise à niveau du réseau d’assainissement pluvial, l’amélioration de l’éclairage public, l’installation de mobilier urbain, la signalisation horizontale et verticale, et l’aménagement paysager des espaces verts et des giratoires.

Un programme global de réaménagement de Mohammedia

Ce projet s’inscrit dans un programme global de réaménagement des principaux axes de la commune de Mohammedia, avec un budget total de 500 millions de DH. Plusieurs boulevards et avenues sont concernés, dont le Boulevard de la Résistance (5 900 mètres), le Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah (3 900 mètres), le Boulevard Hassan II (8 400 mètres), le Boulevard Mohammed VI (4 200 mètres), l’Avenue Sebta (1 200 mètres), l’Avenue Palestine (2 200 mètres) et l’Avenue Zenata (1 800 mètres).

D’autres axes stratégiques seront également aménagés, tels que le tronçon entre le Boulevard Mohammed VI et l’Avenue Hassan II (500 mètres), le prolongement du Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdellah (500 mètres), la pénétrante ouest de Mohammedia (1 800 mètres) et la pénétrante est de Mohammedia, entre la RN1 et le giratoire Allal Ben Abdellah (500 mètres).

Un chantier déjà en cours

Le 19 septembre 2024, la première tranche des travaux a été lancée sur le Boulevard de la Résistance. Cette phase, prévue pour durer six mois, représente un investissement de 111 millions de DH TTC. Ce vaste chantier vise à moderniser les infrastructures urbaines de Mohammedia, améliorer la fluidité du trafic et offrir un cadre de vie plus agréable aux habitants.