581 millions de dirhams pour réaménager Tanger et sa région

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a effectué, mercredi, une visite de terrain dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La visite de terrain, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes instructions royales visant la réduction des disparités territoriales et l’amélioration des conditions de vie des citoyennes et des citoyens, à travers la mise en œuvre de la politique de la ville, a été marquée par la signature de quatre conventions pour une enveloppe budgétaire totale de 581 millions de dirhams (MDH), dont 317 MDH mobilisés par le ministère.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme El Mansouri a indiqué que cette visite vise à donner un coup d’accélérateur à la mise à niveau et au développement des centres ruraux, ainsi qu’à la qualification urbaine des quartiers sous-équipés de la région et ce, dans le but de leur conférer une image digne de leur potentiel économique, social et environnemental et de mieux répondre aux attentes des habitants.

Lire aussi | Osmose inverse : Qu’est-ce que cette technologie de dessalement que le Maroc a adoptée ?

Elle a, par ailleurs, expliqué que les conventions signées dans ce sens “visent à renforcer le mécanisme de contractualisation et de partenariat avec les différents acteurs et intervenants locaux, tout en mobilisant les ressources nécessaires afin d’atteindre un développement social durable et un meilleur cadre de vie pour la population”.

Mme El Mansouri, accompagnée du Secrétaire d’Etat chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younès Tazi, du président du Conseil régional, Omar Moro, et de nombre de responsables locaux, s’est ainsi enquise, à Tanger, de l’état d’avancement du projet d’aménagement du quartier Hafa et du projet de mise à niveau des quartiers sous-équipés à l’entrée de la ville, aux abords de la ligne à grand vitesse (LGV).

Lire aussi | Tourisme, banques, call centers : Découvrez les secteurs qui recrutent le plus au Maroc

La ministre a, par la suite, procédé à la signature d’une convention cadre régionale de mise à niveau des centres des communes rurales de la région, couvrant la période 2025-2027, pour un coût global de 420 MDH, dont 210 MDH mobilisés par le ministère et 210 MDH par le Conseil de la région.

Cette convention cadre, qui intervient conformément à la vision ciblant le développement du monde rural, porte sur l’aménagement des centres de ces communes, le renforcement de l’accès aux équipements de base et aux services de proximité et le renforcement de la voirie et de l’éclairage public.

Mme El Mansouri a également signé une convention de financement spécifique ciblant 26 centres ruraux, entrant dans la première phase de l’opérationnalisation de la convention cadre régionale.

La ministre a, en outre, paraphé une convention de financement dédiée au Programme de développement intégré du CREM Zoumi, dans la province d’Ouezzane, projet pilote de la région. Cette convention vise à financer les travaux de renforcement de l’infrastructure, de la mise à niveau urbaine et de la réhabilitation de 7 quartiers sous-équipés, la réhabilitation de marchés de proximité, ainsi que la création d’un équipement socio-culturel et d’une halte routière.

Le choix des centres ruraux émergents a été effectué sur la base d’une étude réalisée par le ministère, ayant permis d’identifier les centres émergents prioritaires pour les préfectures et provinces de la région.

Dans la ville de Martil, Mme El Mansouri a signé une quatrième convention sur le financement des travaux complémentaires de la qualification urbaine des quartiers sous équipés des villes de Martil, M’diq, Fnideq, en plus des centres des communes de Allyene et Belyounech. Ces travaux portent sur les voiries des quartiers, l’éclairage public, ainsi que l’aménagement des places publiques et des terrains de proximité.