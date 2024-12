Casablanca. 37,6 millions de DH pour l’aménagement paysager des espaces verts de certains boulevards et axes structurants

La ville de Casablanca a mobilisé un budget de 37,6 millions de DH pour l’aménagement paysager des espaces verts le long de certains boulevards et axes majeurs de la ville. Ce marché, divisé en deux lots distincts, a été attribué à Tamesna Vert et Atelier Vert, qui ont respectivement remporté des contrats d’une valeur de 18,7 et 18,9 millions de DH.

La Ville de Casablanca a alloué une somme de 37,69 millions de DH pour des travaux d’aménagement paysager des espaces verts accompagnant les boulevards et axes structurants de la commune, dirigée par Nabila Rmili.

Les zones concernées par les travaux

Les travaux sont divisés en deux lots. Le lot 1 concerne le Boulevard Mohammed VI et ses alentours, ainsi que les boulevards et axes situés au niveau des préfectures d’arrondissements d’Ain Sbaa-Hay Mohammadi, Sidi Bernoussi, Sidi Othmane, Moulay Rachid et Ben M’Sik Sbata. Le lot 2, quant à lui, inclut la Route Nouaceur et ses environs, ainsi que les boulevards et axes structurants dans les préfectures d’arrondissements d’Ain Chock, Hay Hassani, El Fida Mers Sultan et Anfa.

Les phases des travaux

Les travaux se dérouleront en trois phases. La première phase est consacrée aux travaux préliminaires, comprenant la démolition et l’évacuation des cheminements existants, ainsi que l’arrachage et le dessouchage des arbres, palmiers et plants morts. Des travaux d’élagage et de transplantation des arbres et palmiers existants seront également réalisés, ainsi que la taille et la transplantation d’arbustes. Cette phase inclut aussi le revêtement des sols en pavés autobloquants et la fourniture de terre végétale. La deuxième phase concerne la plantation, avec la fourniture et la plantation de différentes catégories et espèces de plantes. Enfin, la dernière phase sera dédiée à la conception et à l’installation des systèmes et réseaux d’arrosage nécessaires pour l’entretien des espaces verts.

Les gagnants de l’appel d’offres

Quatre entreprises ont été en lice pour obtenir les deux lots séparés de l’appel d’offres international : Atelier Vert, Tamesna Vert, MP Project et Flux Vert. Cependant, le dossier de Flux Vert n’a pas franchi l’étape de l’examen des offres administratives, tout comme celui de MP Project, évincé lors de l’examen des offres techniques.

Au final, Tamesna Vert a remporté le lot 1, tandis que Atelier Vert a obtenu le lot 2. L’offre financière de Tamesna Vert pour le lot 1 était de 18,719 millions de DH, tandis que celle de Atelier Vert pour le même lot s’élevait à 18,975 millions de DH.

En ce qui concerne le lot 2, l’offre de Atelier Vert était de 19,715 millions de DH, et celle de Tamesna Vert de 19,187 millions de DH.

Depuis plusieurs mois, la commune de Casablanca connaît un lancement massif de travaux d’aménagement des principales artères de la ville. Ces projets s’inscrivent dans la préparation de la métropole pour accueillir deux événements sportifs majeurs : la Coupe d’Afrique des Nations en décembre 2025 et la Coupe du Monde 2030. Ces grands travaux visent à moderniser la ville et à renforcer son infrastructure avant ces échéances internationales.