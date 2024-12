Le groupe chinois AEW Automotive Systems lance une usine à Tanger

Le Maroc continue de séduire les investisseurs chinois, notamment dans le secteur automobile. Le groupe chinois AEW Automotive Systems, spécialisé dans la recherche et le développement ainsi que la fabrication de pièces accessoires automobiles, va investir 27 millions de DH dans une nouvelle usine située dans la zone franche la Tanger Free Zone.

Tanger continue d’attirer de nombreux groupes chinois. Après des entreprises comme Shandong Daye, deuxième fournisseur chinois de fils d’acier pour pneus, Hailiang, leader mondial dans la production de pièces automobiles en cuivre, Shinzoom, troisième producteur chinois d’anodes, ZTT, spécialisée dans la fabrication de câbles pour l’énergie, l’industrie, les énergies renouvelables et les télécoms, ainsi que Sentury Tire, fabricant chinois de pneumatiques, un nouveau groupe chinois a récemment choisi Tanger pour son implantation. Il s’agit d’AEW Automotive Systems Morocco, une société spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de pièces accessoires automobiles.

Le Maroc, 6ème pays d’implantation d’ AEW à l’international

Cette entreprise s’installe dans la Tanger Free Zone et son projet d’installation couvrira une superficie de 4 200 m², avec un investissement de 27 millions de DH. À terme, cette nouvelle filiale d’AEW Automotive Systems au Maroc créera 181 emplois, contribuant ainsi à l’essor économique de la région et renforçant le secteur automobile marocain. Ce projet marque une étape importante pour le Maroc, qui devient ainsi le sixième pays d’implantation du groupe, après les États-Unis, l’Allemagne, la France, le Japon et la Roumanie, où le groupe est présent depuis 2019.

Un acteur global du secteur automobile

AEW Automotive Systems, basé à Langfang, près de Pékin, possède cinq usines en Chine et bénéficie d’une structure de recherche et développement de pointe. Le groupe a déposé plus de 180 brevets dans les domaines de la sécurité et du confort automobile. Il propose une large gamme de produits, incluant le rappel de ceinture de sécurité (SBR), le système de classification des occupants (OCS), la détection des mains libres (HOD), ainsi que des dispositifs de chauffage pour sièges (matelas chauffant), de volant (SWH), et de ventilation pour sièges. AEW Automotive Systems fabrique également des supports lombaires, des systèmes de massage, des harnais, des ressorts de suspension et des unités de contrôle électronique (ECU), renforçant ainsi son expertise dans l’industrie automobile. Ces innovations visent à améliorer la sécurité et le confort des automobilistes tout en répondant aux normes de plus en plus strictes de l’industrie automobile mondiale.