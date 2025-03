Ouverture imminente des premiers magasins JYSK à Casablanca

Le groupe JYSK, enseigne danoise spécialisée dans l’ameublement et la décoration, poursuit son expansion internationale avec une nouvelle étape stratégique : l’ouverture de ses premiers magasins au Maroc. Le jeudi 10 avril 2025, deux magasins seront inaugurés à Casablanca, marquant ainsi l’entrée de la marque sur le marché africain.

Les deux points de vente seront situés dans des centres commerciaux de premier plan de la capitale économique du Maroc : Viva Park et Aeria Mall. Ces emplacements stratégiques permettront à JYSK de toucher un large public dès son lancement. En parallèle, la marque met en place une plateforme de commerce en ligne accessible via JYSK.ma, permettant aux consommateurs marocains de commander depuis chez eux. Un entrepôt logistique dédié, appelé « dark store », a également été installé à Casablanca pour assurer la livraison à travers tout le pays.

Rami Jensen, président-directeur général du groupe JYSK, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle expansion : « L’expansion est inscrite dans l’ADN de notre entreprise. Nous sommes impatients de faire découvrir JYSK et l’ensemble de nos offres aux clients marocains, et de voir comment notre concept sera accueilli sur ce nouveau continent. »

JYSK, fondée en 1979 au Danemark, connaît une croissance constante à l’international. L’entreprise comptabilise aujourd’hui plus de 3 500 magasins dans le monde, et avec l’ouverture au Maroc, elle atteint désormais la barre des 50 pays où elle est présente. Cette nouvelle étape renforce la volonté de la marque de rendre le design scandinave et la qualité nordique accessibles à un large public.

En outre, cette ouverture au Maroc est une première étape d’une expansion plus large en Afrique. D’ici la fin de l’année 2025, JYSK prévoit l’ouverture de trois à quatre nouveaux magasins au Maroc, consolidant ainsi ses ambitions sur le continent africain.

Enfin, la dernière expansion de JYSK avant cette ouverture marocaine a eu lieu en Turquie en 2023, marquant un autre jalon dans la stratégie de développement global du groupe.

Les deux premiers magasins de Casablanca ouvriront leurs portes à 11h00 le 10 avril 2025, et seront accompagnés du lancement officiel de la boutique en ligne JYSK au Maroc.