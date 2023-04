KITEA investit 250 millions de DH dans un nouveau magasin à Agadir

Le groupe KITEA poursuit le renforcement de son maillage territorial. Il vient ainsi de mobiliser une enveloppe de 250 millions de DH pour la construction d’un KITEA Géant de dernière génération, qui ouvrira ses portes au public le 8 avril à Agadir.

Le top management indique qu’il s’agit d’un magasin de dernière génération avec un tout nouveau concept. « Situé sur une superficie globale de plus de 42.000m², dont un espace commercial KITEA de plus de 11 000 m², le nouveau magasin KITEA Géant offrira une expérience shopping unique pour les clients d’Agadir et des environs », assure-t-on. Notons que le nouveau magasin a généré 250 emplois directs et 500 emplois indirects.