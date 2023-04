Maroc. Ed Tech : L’innovation au service de l’éducation

Plusieurs startups marocaines proposent des plateformes pour faciliter l’apprentissage aux élèves et améliorer leurs performances. Un secteur porteur, et en pleine croissance.

Parmi celles-ci, KoolSkools, une plateforme créée depuis 2020 et qui permet aux écoles de numériser leurs cours et exercices, de créer une banque de contenus et de dispenser des cours en direct. Fondée par les entrepreneurs Nouredine Amrani et Mariam Zrii, elle a soutenu à hauteur de 290.000 dollars dans le cadre du Maroc Numeric Fund.

D’après ses fondateurs, la plateforme «permet de libérer la créativité des élèves, de vivre l’école autrement, de favoriser les interactions et les partages, de connecter l’école, les enseignants, les élèves et leurs parents et de proposer des contenus éducatifs de qualité». Aujourd’hui, la startup éponyme collabore avec une trentaine d’écoles, et revendique une présence dans plusieurs grandes villes du Royaume. Selon elle, 20.000 étudiants et près de 700 enseignants utilisent l’application. Son objectif: atteindre 100.000 élèves d’ici 2025 et être active dans tout le pays.

Marché en forte croissance

Dans cet univers Edtech, on y retrouve aussi Kezakoo, l’une des plateformes d’e-learning les plus populaires au Maroc. Lancée en 2015, elle est l’une des pionnières dans ce domaine. A la base, le portail proposait aux bacheliers option internationale français, des contenus e-learning créés par des professeurs dotés de dizaines d’années d’expérience, mais aussi des créateurs de contenu e-learning. Aujourd’hui, elle a pu élargir son contenu, et propose le soutien scolaire en ligne, notamment des vidéos premium, des quizzs, ainsi qu’un suivi pédagogique régulier, à travers sa plateforme E-learning. Parallèlement, la start-up Kezakoo dispose d’une plateforme de contenu éducatif gratuite où sont diffusés des contenus vidéos sur tous les programmes scolaires arabophones étudiés dans les lycées marocains.

Selon les prévisions, le marché mondial de l’Edtech devrait atteindre 500 milliards de dollars en 2025 contre 375 milliards avant le Covid-19. De belles opportunités à saisir pour les startups marocaines.