Sécurié alimentaire au Maroc : l’IFC injecte 200 MUSD dans quatre projets

La société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, IFC (International Finance Corporation) a annoncé aujourd’hui que l’institution allait engager 200 millions de dollars à travers quatre projets pour soutenir la sécurité alimentaire, l’accès au financement, l’agriculture durable et la construction au Maroc et dans d’autres régions d’Afrique. Ce financement contribuera également au soutien de la stratégie de redressement économique du Maroc à la suite du tremblement de terre dévastateur qu’a connu le pays en septembre.

Ces quatre projets d’investissement rendent compte de l’engagement d’IFC en faveur de la viabilité de l’activité du secteur privé africain, qui contribue à la création d’emplois et à la fourniture de biens et de services essentiels. Les investissements sont les suivants :

-Un prêt de 106 millions de dollars consenti à l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), le plus grand producteur mondial d’engrais à base de phosphate, destiné à financer son ambitieux programme de centrales solaires et contribuer à l’écologisation des systèmes alimentaires mondiaux.

-Un mécanisme de partage des risques de 36 millions de dollars mis en place avec la Banque Centrale Populaire (BCP) et la Compagnie marocaine de goutte-à-goutte et de pompage (CMGP).

-Une entreprise marocaine qui produit et distribue des systèmes d’irrigation, destiné à soutenir l’agriculture durable au Maroc, notamment dans la région touchée par le tremblement de terre.

-Une prise de participation de 10 millions de dollars, en partenariat avec Mediterrania Capital, au capital du fournisseur de services financiers marocain CASHPLUS, dans le but de favoriser l’inclusion financière et l’accès aux services financiers dans le pays.

-Un prêt vert de 45 millions de dollars octroyé au cimentier marocain Ciments de l’Afrique (CIMAF), visant à soutenir la production de ciment bas carbone en Afrique.

-IFC a par ailleurs annoncé qu’elle fournira des services-conseils, en collaboration avec le Centre régional d’Investissement (CRI) de la région de Marrakech-Safi, afin d’évaluer l’impact du tremblement de terre sur l’économie locale et de prendre les mesures adaptées pour soutenir les entreprises touchées.

Ce soutien consultatif fait partie d’un programme de réponse plus large du Groupe de la Banque mondiale visant à mobiliser des financements et de l’expertise pour aider le Maroc à reconstruire et à rétablir les communautés touchées par le tremblement de terre. « Ces investissements transformateurs soulignent notre engagement à mobiliser des capitaux privés et à encourager le développement durable au Maroc, conformément à la stratégie du gouvernement de promouvoir le secteur privé en tant que moteur de la croissance, déclare Makhtar Diop, directeur général d’IFC. Alors que nous commémorons nos 60 ans de partenariat avec le Maroc, IFC s’est également pleinement engagée à jouer un rôle central dans les efforts de redressement et de reconstruction du Royaume après le tremblement de terre du mois dernier. »

Au cours des six dernières décennies, IFC s’est associée au Maroc pour libérer le plein potentiel du secteur privé, aidant ainsi le pays à se positionner comme un centre de commerce, d’investissement et d’innovation de premier plan en Afrique. IFC a été à l’avant-garde de l’innovation dans le secteur privé au Maroc, avec des transactions pionnières à l’instar du premier partenariat public-privé au monde dans le domaine de l’irrigation avec le ministère marocain de l’Agriculture, et du tout premier prêt commercial accordé à une collectivité régionale marocaine (Région de Casablanca-Settat) sans garantie souveraine.