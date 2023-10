Marrakech. Assemblées annuelles de la BM et du FMI. La Banque mondiale met en lumière le potentiel économique du Maroc

Aujourd’hui, Marrakech se transforme en épicentre financier mondial alors qu’elle accueille l’Assemblée annuelle conjointe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Cet événement prestigieux rassemble plus de 14 000 personnalités internationales, offrant une plateforme unique pour discuter des enjeux économiques mondiaux et explorer les opportunités de croissance et d’inclusion. A l’entame de l’évènement, un nouvel ouvrage, intitulé « La quête du Maroc pour une croissance plus forte et plus inclusive », préparé par le FMI, a été rendu public.

Marrakech devient le centre névralgique de la finance mondiale alors que l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI débute, mettant en lumière les avancées économiques du Maroc et les réformes nécessaires pour une croissance plus forte et plus inclusive.

Le document met en évidence les avancées économiques réalisées par le Maroc au cours des dernières décennies, tout en examinant les défis persistants et le nouveau programme de réformes structurelles visant à transformer le modèle de développement du pays vers une orientation davantage axée sur le secteur privé et plus inclusive.

Lire aussi | Marrakech. Coup d’envoi des travaux des Assemblées annuelles BM-FMI

Le Maroc, à bien des égards, offre une histoire économique inspirante pour de nombreuses économies en développement qui cherchent à établir des fondations solides en matière de stabilité macroéconomique. Les réformes entreprises par le pays pour renforcer la croissance, accroître la résilience et favoriser l’inclusion sociale peuvent servir d’exemple intéressant pour d’autres marchés émergents et économies en développement.

L’événement met également en avant l’expérience marocaine et encourage la discussion sur les leçons qui peuvent en être tirées par d’autres pays. Il souligne particulièrement le potentiel du Maroc en matière d’implication du secteur privé, pilier essentiel du nouveau modèle de développement du pays. Cette approche favorise la création d’emplois, l’innovation et la compétitivité, et contribue à attirer des investissements nationaux et étrangers.

L’analyse économique approfondie révèle que les défis auxquels le Maroc est confronté ne sont pas uniques au Royaume. Les enjeux mondiaux tels que la création d’emplois décents, la réduction des inégalités et la promotion d’une croissance durable et résiliente sont autant de préoccupations partagées par de nombreux pays. Les réformes initiées par le Maroc peuvent donc inspirer d’autres gouvernements à adopter des politiques similaires, adaptées à leurs contextes spécifiques.

En somme, l’Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech offre une occasion précieuse de mettre en avant le potentiel économique du Maroc, ainsi que les défis auxquels il est confronté.

Lire aussi | Plein focus sur ce continent d’avenir !

Les réformes structurelles en cours visent à transformer le modèle de développement du pays, en le rendant plus résilient, inclusif et axé sur le secteur privé. Ces efforts offrent des perspectives intéressantes pour d’autres économies en développement, tout en soulignant l’importance d’une coopération internationale accrue pour relever les défis économiques mondiaux et promouvoir une croissance durable.