Société Générale: un produit net bancaise en hausse de 4,36% à fin septembre

Le Produit net bancaire (PNB) consolidé de Société Générale Maroc s’est élevé à 4,31 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 4,36% par rapport à la même période de l’année précédente.

« Le PNB au titre du 3e trimestre a enregistré des progressions de l’ordre de 6,69% en social, en liaison avec la hausse de la marge d’intérêts et des commissions, et de 4,36% en consolidé, grâce à la progression de la marge d’intérêt, des commissions ainsi qu’à l’apport positif des filiales », précise la banque dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels, qui font état d’une dynamique positive de l’ensemble des lignes métiers et des filiales.

En outre, Société Générale Maroc a enregistré une progression limitée de 1,32% des frais généraux en social, illustrant sa capacité à maintenir un équilibre entre ses initiatives d’investissement et sa discipline financière. Les frais généraux en consolidé ont, quant à eux, diminué de 3,22%.

Concernant le coefficient d’exploitation de la banque, celui-ci s’est amélioré de 249 bps en social pour s’établir à 46,98%, contre 49,47% à la même période de l’année précédente, grâce à une maitrise continue des dépenses. Les crédits à la clientèle se sont établis, quant à eux, à 78,378 MMDH au 30 septembre 2024, enregistrant une baisse de 2,15% en social par rapport au 31 décembre 2023, et de 1,94% en consolidé à 92,481 MMDH.

Cette tendance s’explique par un effet de base exceptionnel sur les crédits de trésorerie enregistré en 2023. En revanche, les dépôts de la clientèle ont progressé de 3,37% en social, atteignant 83,364 MMDH, et de 5,02% en consolidé, s’établissant à 9,661 MMDH au 3e trimestre 2024, grâce à l’apport des filiales.