Tour d’Afrique : l’actualité économique d’un continent en mouvement

Le Niger a réduit de 40% ses dépenses prévues pour 2023 en raison des sanctions internationales imposées après la prise de pouvoir par les militaires lors d’un coup d’État, en juillet, ce qui a encore affaibli l’économie de l’un des pays les plus pauvres du monde, a déclaré la junte dans un communiqué télévisé samedi.

Le budget de cette année, initialement prévu à 3,29 trillions de francs CFA (5,3 milliards de dollars), a été réduit à 1,98 trillion, a indiqué le communiqué, sans détailler où les coupes seraient effectuées.

La Tunisie sous pression du FMI faute de réformes

La Tunisie est confrontée à une pression croissante et à un retard record de la part du FMI en raison de l’absence de réformes. Il y a un an, la Tunisie a conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un programme de prêt de 1,9 milliard de dollars, mais 12 mois plus tard, elle n’a toujours pas reçu d’argent et ne semble pas disposée à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour y parvenir. Si les analystes estiment que la nation nord-africaine peut se passer du soutien du FMI, à court terme, ils sont beaucoup moins confiants quant à ses perspectives pour les années à venir.

En raison des reproches hostiles et du rejet de certaines conditions par le président tunisien Kais Saied, ainsi que des troubles politiques internes, le pays n’a toujours pas obtenu l’approbation du conseil d’administration du FMI pour l’accord – une étape clé pour débloquer les fonds.

Les obligations égyptiennes se défendent après l’abaissement de la notation de Moody’s

Les obligations souveraines égyptiennes en dollars ont chuté après que l’agence de notation Moody’s a abaissé la note de crédit du pays à un niveau encore plus bas, ce qui accroît la pression sur le pays à court d’argent à l’approche des élections de décembre. Jeudi, Moody’s a rétrogradé l’Égypte d’un cran, passant de « B3 » à « Caa1 », soit sept niveaux dans la catégorie « junk », citant l’aggravation de l’accessibilité de la dette du pays.

William Ruto, président kenyan : une dette pour en ré-échelonner une autre…

Le Kenya demande un prêt d’un milliard de dollars à la Chine et une période de remboursement plus longue. En effet, le président kenyan William Ruto a l’intention de demander un prêt d’un milliard de dollars et un plan de restructuration de la dette à la Chine, bien qu’il ait critiqué les emprunts importants contractés auprès de Pékin dans le passé, selon l’annonce faite vendredi par son adjoint.

Le Kenya, l’une des plus grandes économies d’Afrique de l’Est, a accumulé des prêts dépassant 10 100 milliards de shillings (68 milliards de dollars), ce qui représente 67 % de son produit intérieur brut (PIB). Le coût du service de cette dette, en particulier envers la Chine, a augmenté alors que la valeur de la monnaie kenyane a chuté à des niveaux record, atteignant environ 148 shillings pour un dollar, selon les données du Trésor.

transfert virtuel d’électricité renouvelable : L’Afrique du Sud aura son premier modèle en 2024

Le premier modèle de transfert virtuel d’électricité d’Afrique du Sud devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année prochaine, a déclaré vendredi un haut fonctionnaire du gouvernement, ce qui permettrait d’augmenter rapidement la consommation d’énergie renouvelable et de réduire le fardeau qui pèse sur la société publique Eskom, en difficulté. Ce système innovant permettra aux consommateurs d’acheter de l’énergie renouvelable à différents producteurs dans tout le pays, rendant l’énergie renouvelable des grands producteurs accessible aux plus petits utilisateurs tels que les bâtiments individuels, les communautés d’habitation et les usines.

Le ministre sud-africain de l’électricité, Kgosientsho Ramokgopa, a déclaré que l’objectif premier de cette initiative était de protéger l’économie sud-africaine d’un effondrement potentiel : Ce que nous essayons de faire, c’est de protéger l’économie sud-africaine d’un effondrement total. Eskom et Vodacom collaborent actuellement au développement de ce système, qui devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année 2024, comme l’a indiqué un analyste du réseau de distribution d’Eskom.

La réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale démarre ce lundi

À moins de deux heures de route de là où les familles dorment sous des tentes et où les décombres du tremblement de terre restent entassés, les institutions financières les plus puissantes du monde se réunissent pour une semaine de discussions sur les défis économiques en temps de guerre, les inégalités et le changement climatique. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé en 2018 d’organiser leur réunion annuelle à Marrakech, au Maroc, amenant l’affaire sur le continent africain pour la première fois en 50 ans.

Leur calendrier initial a été retardé par la pandémie, mais la réunion qui débute lundi arrive à point nommé. Après le tremblement de terre dévastateur du mois dernier, qui a fait près de 3 000 morts et 11,7 milliards de dollars de dégâts, les fonctionnaires et les groupes de la société civile attendent avec impatience les discussions sur la manière de promouvoir la résilience économique à la lumière des catastrophes naturelles.

Depuis quatre années consécutives, les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) ne se sont pas tenues en dehors de Washington DC aux États-Unis d’Amérique en raison de la pandémie de Covid-19. Pour l’édition 2023, ce rendez-vous économique, l’un des plus importants de la planète, réunira 14 000 participants, du 9 au 15 octobre 2023 à Marrakech, la ville la plus touristique du Royaume du Maroc.

Pendant sept jours, les acteurs du développement, gouverneurs de banques centrales, ministres des finances, investisseurs, universitaires et représentants d’organisations de la société civile (OSC), se pencheront sur les enjeux contemporains à l’heure où les conflits armés (Ukraine, Soudan, etc.), la crise climatique (fonte des glaces polaires en Arctique, inondations spectaculaires en Libye, en septembre 2023, recrudescence des feux de forêts en Algérie, etc.) ralentissent l’économie mondiale.

L’UM6P lance « The voice of Africa »

Alors que Marrakech s’apprête à accueillir les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, l’UM6P s’efforce de faire en sorte que les voix de l’Afrique ne soient pas seulement entendues, mais qu’elles servent aussi de catalyseur au changement mondial. Il s’agit d’un voyage d’autonomisation de l’Afrique et de solutions globales. Le thème directeur est la voix de l’Afrique, un principe que l’université polytechnique soutient avec ferveur. Des sujets essentiels seront abordés, tels que la sécurité alimentaire, la croissance durable, les frontières numériques et le rôle transformateur de la diaspora africaine.

C’est un événement parallèle dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Ce ne sont pas de simples dialogues ; ce sont des plateformes qui permettent aux voix de l’Afrique d’inspirer et de mettre en œuvre le changement. Les domaines d’intervention sont les suivants :

La sécurité alimentaire, la durabilité et l’esprit d’entreprise : L’UM6P est à l’avant-garde de l’agriculture durable, encourageant les esprits entrepreneuriaux à mener des initiatives agricoles respectueuses de l’environnement. Industries créatives en Afrique : Grâce à son école d’intelligence collective et à l’école de formation informatique 1337, l’université se veut un phare pour la créativité, mettant en lumière les talents cachés de l’Afrique.

Diaspora africaine et innovation

Les initiatives de mentorat et les partenariats mondiaux de l’université, sont la preuve de son engagement à cultiver un état d’esprit global tout en élaborant des solutions spécifiquement africaines.