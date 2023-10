Maroc. La plateforme internationale de mentorat Women Empowered soutient l’autonomisation des femmes

Le Maroc s’apprête à recevoir le prestigieux programme Women Empowered dont l’objectif est de pour promouvoir l’autonomisation des femmes, une première en Afrique et dans le monde arabe. Cette initiative marque le lancement historique de Women Empowered sur le continent africain et dans le monde arabe. La cérémonie inaugurale se tiendra au Technopark Casablanca, le mardi 10 octobre, sous le thème « Le pouvoir du mentorat et des connexions humaines pour l’autonomisation des femmes grâce à la technologie. »

Le mardi 10 octobre 2023, à l’occasion de la Journée nationale de la Femme marocaine, le Technopark célèbrera cet événement. Son cadeau d’anniversaire : une adhésion complète d’un an à la plateforme internationale de mentorat « Women Empowered » à 100 entrepreneuses marocaines, en partenariat avec MentorCloud et Voyaj.

Women Empowered incarne la fusion du mentorat, des relations interpersonnelles et de la technologie pour encourager l’autonomisation des femmes. Il représente un pas significatif vers la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, non seulement au Maroc, mais dans le monde entier. Cette initiative illustre l’engagement du Technopark Maroc, de MentorCloud et de Voyaj à soutenir et à propulser les femmes dans leur parcours professionnel en tirant parti de l’influence du mentorat, de l’esprit d’entreprise et de la technologie.

Les 100 bénéficiaires du soutien du Technopark vont bénéficier de nombreux avantages conçus pour favoriser leur développement personnel et professionnel, notamment :

Une communauté internationale de mentors disponible 24 heures sur 24.

Un accès 24 heures sur 24 à une bibliothèque de ressources regorgeant d’outils et de vidéos pertinents pour améliorer le succès dans tous les domaines de la vie.

Des conférences mensuelles animées par des experts du monde entier.

Des réunions mensuelles pour un soutien immédiat au réseau.

Des événements mensuels pour stimuler la créativité à travers des exercices d’écriture.

Des rassemblements trimestriels organisés par Voyaj et l’accès à la plateforme Voyaj App pour favoriser l’expansion interculturelle.

L’événement du 10 octobre s’annonce comme une journée dynamique et inspirante, réunissant des intervenants de renom, des keynotes interactifs, des ateliers captivants et de précieuses opportunités de réseautage. Les participants auront l’occasion unique de se connecter avec des femmes inspirantes issues de divers horizons, d’apprendre des experts et de gagner une compréhension profonde du pouvoir transformateur du mentorat et des relations interpersonnelles dans les domaines de la technologie et de l’entrepreneuriat.

En plus de cet enrichissement, les participants assisteront à une performance artistique spéciale, présentée par l’association américaine « Know Your Roots Foundation », fervente promotrice de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Il convient de noter que cet événement prestigieux sera honoré par la présence distinguée de Marissa D. Scott Torres, consul général des États-Unis au Maroc, et la participation de S.E.