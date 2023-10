Le crowdfunding bientôt opérationnel

Bonne nouvelle pour les petites entreprises. Le financement collaboratif, un mode alternatif de collecte de fonds est en cours de mise en place. La présidente de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a souligné que cette solution offrira des opportunités de financement adaptées aux projets innovants et aux petites entreprises.

Le cadre réglementaire qui régira le financement collaboratif est déjà finalisé, et le lancement de cette activité est prévu dans un avenir proche, selon Nezha Hayat. Pour accompagner ce lancement, des actions de sensibilisation sont programmées, notamment la création de guides éducatifs et des séances de présentation. L’AMMC a déjà mis en place un processus d’agrément pour les plateformes de crowdfunding et commencera à traiter les demandes dès que l’activité sera lancée officiellement.

L’inclusion financière est un objectif essentiel, et l’éducation financière joue un rôle clé à cet égard. Nezha Hayat a souligné que l’AMMC déploie d’énormes efforts pour promouvoir l’éducation financière au Maroc. Des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation sont menées sur diverses plateformes et visent à toucher un large public.

Le crowdfunding est donc sur le point de devenir une réalité au Maroc, grâce aux efforts concertés des autorités financières et de l’AMMC. Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, avait déjà annoncé que le cadre juridique régissant cette forme de financement était prêt. Le financement collaboratif ouvrira de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs et les petites entreprises au Maroc, offrant un moyen innovant de collecter des fonds pour leurs projets.