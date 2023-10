Marrakech. Le rythme de la reprise et des préparatifs de l’assemblée du FMI dépassent les attentes

Gazon tout frais et oliviers longeant les remparts de Marrakech, des ouvriers qui s’activent sur les différents chantiers, des passages cloutés qui fleurissent en une nuit, des ronds-points ornés de palmiers, des remparts entièrement restaurés, gazon soigneusement entretenu et bancs flambant neufs pour les promeneurs… Marrakech se pare de ses plus beaux atouts et finalise à la vitesse grand V la préparation de l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI, afin d’accueillir plus de 14.000 personnalités internationales. L’aéroport Marrakech Menara ne saurait être en reste, et se met lui aussi aux couleurs des assemblées annuelles du Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale. Dans la ville ocre, la performance est applaudie par tous, habitants comme professionnels, en dépit du fait que les agences réceptives pointent l’envolée subite des prix des prestations touristiques. Un mois après le séisme qui a secoué la région, Marrakech s’engage résolument dans les travaux de reconstruction. À deux jours du début de l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la ville Rouge redouble d’efforts pour restaurer ses monuments et musées encore fermés depuis la catastrophe. L’optimisme renaît progressivement, et malgré les craintes initiales, la reprise économique dépasse les attentes.

Marrakech se relève après un séisme dévastateur, faisant preuve d’une résilience économique et d’une détermination sans faille à restaurer son patrimoine culturel. La forte mobilisation des habitants, des professionnels du tourisme et des institutions internationales témoigne de la confiance retrouvée envers cette destination touristique majeure.

Dans le secteur hôtelier, après une période de stagnation dans les dix jours suivant le séisme, l’activité est repartie à 100%. Les établissements affichent des taux d’occupation élevés, avec un retour à la normale plus rapide que prévu. Les professionnels du tourisme saluent également la solidarité manifestée par les clients, qui ont apporté leur soutien financier et des dons de vêtements. Bien que certains gérants de riads dans la médina signalent une certaine prudence chez les voyageurs, l’association des maisons d’hôtes de Marrakech affiche une confiance inébranlable. La vague d’annulations a été suivie d’un fort rebond des réservations, et la plupart des établissements ont pu rouvrir ou prévoient de le faire prochainement.

14.000 personnalités internationales attendues

La décision de maintenir l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech du 9 au 15 octobre constitue un signal positif pour la ville. Cet événement réunissant 14 000 personnalités internationales renforce la perception de Marrakech en tant que destination sûre. Les bureaux d’études techniques ont travaillé d’arrache-pied pour garantir la sécurité des hôtels et des maisons d’hôtes, et les certificats délivrés ont permis de rassurer les visiteurs. Bien que des défis subsistent, notamment dans la zone de l’épicentre, la mobilisation des ouvriers et les efforts de rénovation sont salués par tous.

La priorité a été donnée à la réouverture des établissements recevant du public, mais les expertises se poursuivent dans la médina. La majorité des monuments sera de nouveau opérationnelle dès la semaine prochaine. La réouverture imminente du palais de la Bahia et des tombeaux Saadiens, ainsi que la reprise du musée du Patrimoine immatériel de Jemaa El Fna, témoignent de la détermination du Maroc à restaurer son patrimoine culturel. Certaines rénovations prendront plus de temps, comme au musée des Confluences et au musée national du Tissage et du Tapis.

Tout est fait pour rassurer les voyageurs

Dans les environs, les agences spécialisées dans le trek adaptent leurs itinéraires et rassurent les voyageurs. La région d’Amizmiz, fortement touchée, cherche à promouvoir ses attraits touristiques tout en respectant la dignité des habitants. La solidarité se manifeste à tous les niveaux, des salons de La Mamounia aux initiatives de collecte de fonds.

Malgré les défis persistants, Marrakech démontre sa résilience économique et sa détermination à se reconstruire après le séisme. La tenue de l’assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international confirme la confiance des institutions internationales en la sécurité de la ville. Avec une mobilisation générale et des efforts de rénovation remarquables, Marrakech s’efforce de retrouver son dynamisme et sa place de destination touristique majeure.

Dans l’ensemble, la reprise économique rapide et les mesures prises pour restaurer le patrimoine culturel contribuent à renforcer la confiance des voyageurs et des investisseurs. Marrakech veut croire en sa bonne étoile et se présente comme une destination résiliente et attrayante pour l’avenir.