Un an après le séisme, les nuitées touristiques bondissent dans la province d’Al Haouz

Un an après le séisme dévastateur de 2023, la province d’Al Haouz affiche une performance touristique impressionnante.

Les établissements d’hébergement classés de la région ont enregistré une hausse de 16% des nuitées totales à fin septembre 2024, atteignant 613.002 nuitées contre 529.265 durant la même période en 2023, selon l’Observatoire du Tourisme.

Cette progression reflète non seulement la résilience de la région, mais également le succès des efforts conjoints des autorités locales et des acteurs du tourisme pour relancer cette destination prisée.

Le taux d’occupation a également suivi cette dynamique positive, passant de 66% entre janvier et septembre 2023 à 72% sur la même période en 2024, témoignant d’une confiance retrouvée des visiteurs pour les infrastructures touristiques de la province.

En septembre 2024, la reprise a été encore plus remarquable avec une amélioration de 25% par rapport au même mois de l’année précédente. Ce mois a vu un total de 78.062 nuitées, contre 62.605 en septembre 2023, et un taux d’occupation atteignant 83%, contre 70% une année auparavant.

Cette progression intervient dans un contexte où les nuitées réalisées à l’échelle nationale ont également augmenté de 10% à fin septembre 2024. Cependant, la province d’Al Haouz se distingue par des résultats qui confirment son attractivité et son importance dans l’offre touristique marocaine, malgré les défis liés à la catastrophe naturelle.

Les efforts de reconstruction et de promotion touristique entrepris dans la région ont porté leurs fruits, faisant d’Al Haouz un exemple de résilience et de revitalisation réussie. Les acteurs locaux s’accordent à dire que ces résultats encouragent à poursuivre les initiatives pour consolider cette dynamique et renforcer la notoriété de la région comme une destination touristique de premier plan.