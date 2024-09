Attijariwafa bank lance le Fonds africain d’efficacité énergétique

Attijariwafa bank a annoncé, vendredi 20 septembre, le lancement du Fonds africain d’efficacité énergétique (FAEE), en partenariat avec Econoler, leader mondial des services conseils en la matière depuis plus de 40 ans. Il s’agira du premier fonds d’investissement du genre au Maroc.

Le «FAEE» est un levier pour le groupe en vue de «catalyser les projets innovants et durables en matière d’efficacité énergétique à travers le continent africain, tout en promouvant des pratiques financières responsables et des investissements à fort impact environnemental et social», indique Attijariwafa bank dans un communiqué.

Pour le lancement de son nouvel instrument financier, tenu sous le thème «Innovations financières pour une transition énergétique durable en Afrique», la banque a rassemblé, à Casablanca, plus de 120 participants issus du monde institutionnel, corporate et des grandes entreprises.

Missions du secteur privé en matière de transition énergétique

L’évènement a regroupé des experts de la finance verte et de l’efficacité énergétique issus de différents horizons, parmi lesquels Pierre Langlois, Président d’Econoler, Youssef El Fath, Directeur Industrie chez Vinci Energies Afrique de l’Ouest, Brahim Ouazzani Chahdi, Directeur des Investissements groupe chez Wafa Assurance, et Mehdi Benjelloun, Directeur général délégué d’Attijari Capital Management, société de gestion du FAEE.

Ce panel, modéré par Abdelaziz Lahlou, Directeur Economie au sein d’Attijari Global Research, a permis de relever les défis techniques, financiers et réglementaires auxquels sont confrontés les projets d’efficacité énergétique en Afrique, d’apporter des retours d’expériences internationales et de bonnes pratiques, et d’échanger sur l’opérationnalisation du modèle face aux réalités africaines.

À travers son intervention, Youssef Rouissi, Directeur général délégué en charge du pôle Corporate and Investment Banking, est revenu sur le rôle du secteur privé et bancaire dans la mise en œuvre de la trajectoire de transition énergétique, afin «d’apporter le capital humain et financier nécessaire à l’équilibre et à la bancabilité de ces investissements à fort impact social».

Signature d’un MOU avec Vinci Energies

«Le FAEE vise à soutenir et à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des entreprises marocaines et africaines, en leur offrant une solution complète et clé en main » a-t-il rajouté.

Ainsi, et pour compléter l’offre du Groupe, le FAEE a signé lors de cet évènement un MOU avec Vinci Energies, un des partenaires techniques jouant un rôle majeur dans la mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique chez les clients.

Le groupe Attijariwafa bank emploie plus de 20 782 collaborateurs et gère un portefeuille de près de 12 millions de clients à travers 5900 agences. Attijariwafa bank est basé au Maroc et opère dans 27 pays à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement en Afrique.

Econoler est une firme de renommée internationale possédant plus de 40 ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation et le financement de programmes et de projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Au fil des ans, Econoler a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre d’environ 4 000 projets dans plus de 160 pays. Econoler a, entre autres, développé une expertise reconnue internationalement dans la conception et la mise en œuvre des mécanismes de financement adaptés aux différents marchés en vue de mettre en œuvre des projets d’efficacité énergétique.