IDE Maroc : les USA surpassent la France…

Lire aussi | Accords de libre-échange. Les importations marocaines en hausse en 2022

Les financements américains ont destitué ainsi les IDE français dans le Royaume. Cette percée de la coopération se traduit par des actions capitales et économiques, fortement soutenues par des positions politiques, dont la plus marquante a été la décision de l’ex-président Donald Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, en décembre 2020.

Par ailleurs, l’Amérique a investi et s’intéresse à tous les secteurs économiques que le Maroc offre. Elle cible généralement tout ce qui est stratégique : les industries métallurgiques, les projets d’épuration et de dessalement de l’eau, le recyclage des eaux usées, le secteur des technologies et des services et les énergies renouvelables, notamment l’hydrogène, dont les projets embrassent surtout les régions du Sahara marocain.

Lire aussi | La DGI publie son rapport annuel d’activité pour l’année 2022

Rappelons d’ailleurs qu’en 2006, les USA et le Maroc ont signé des accords de libre-échange. Ces accords, à vocation économique et commerciale, englobent entre autres le commerce des marchandises et des services. Il porte également sur les marchés publics, l’investissement ainsi que sur les aspects liés à la protection de la propriété intellectuelle, à l’environnement et au travail.