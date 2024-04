BTP : les Maâlems lancent un label destiné aux meilleures marques du secteur !

LE CHOIX DES PROS©. C’est le label attribué par les Maâlems et artisans marocains aux meilleures marques du secteur de la construction.

« Le Maroc compte plusieurs dizaines de milliers d’artisans, qui sont les premiers utilisateurs de matériel de construction. Pourtant, ils n’ont pratiquement pas voix au chapitre », explique Mohammed Ait Addi, PDG de la société Saweblia et membre du Jury du label. Selon notre start-upper, les marques ont tout à gagner à prendre en compte l’avis de cette population de professionnels, qui constitue un énorme vivier de clientèle, afin de mieux les servir.

LE CHOIX DES PROS© offre ainsi aux artisans une boussole, une marque de confiance leur permettant de sélectionner les meilleures marques et produits pour leurs projets. « Nous comprenons l’importance cruciale de chaque choix que font les artisans, car ces décisions influencent la qualité de leur travail et, in fine, la satisfaction de leurs clients », révèle Addi.

Comment fonctionne le choix ?

Dans un premier temps, les marques sont invitées à déposer leur candidature sur www.lechoixdespros.ma avant le 30 avril 2024. Il convient de noter que les candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur de la construction, sans distinction : fabricants de matériaux de construction, fournisseurs d’outillage et d’équipement, entreprises de services aux artisans, etc. Les catégories sont multiples : qualité, innovation, sécurité, design, inclusion, engagement communautaire, etc. Une fois les candidatures reçues, un jury composé d’experts de l’industrie de la construction et de personnalités influentes se réunit pour examiner attentivement chaque dossier.

Ce jury analyse en profondeur les produits, les services et l’engagement de chaque marque envers l’excellence et la satisfaction des artisans. Les candidatures sélectionnées par le jury sont soumises à un panel de 11 500 artisans, des professionnels chevronnés et respectés au sein de la communauté. « Ces maâlems représentent la voix de l’expérience et de l’expertise sur le terrain. Ils évaluent les marques selon leur propre expérience, leur fiabilité et leur réputation », énumère Mohammed Aït Addi.