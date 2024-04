Voici le label officiel du cannabis légal « made in Morocco »

Dans une décision conjointe publiée dans le Bulletin officiel datant du 1er avril, les ministres de l’Intérieur et de l’Industrie et du Commerce ont défini avec précision le modèle du label à apposer sur les produits du cannabis licite produits au Maroc.

Le modèle du label, tel que spécifié dans le décret, doit comporter le libellé « CANNABIS », conformément à ce modèle précis :

De plus, les ministères ont précisé les couleurs de référence pour le label : le vert foncé et le rouge. Ces couleurs ont été soigneusement choisies et leur composition en termes de cyan, magenta, jaune et noir a été définie selon les normes de référence (N.J.M.C) pour garantir une reproduction précise et cohérente du label.

Le vert foncé est composé de 89% de cyan, 36% de magenta, 96% de jaune et 31% de noir, tandis que le rouge est composé de 18% de cyan, 98% de magenta, 87% de jaune et 7% de noir. Cette spécification assure une uniformité visuelle sur tous les produits labellisés.

D’autres couleurs possibles

Dans le cas où le label ne peut être imprimé en vert foncé, une alternative en bleu clair et noir est autorisée, tout en veillant à maintenir un contraste suffisant pour une lecture claire. Des recommandations précises sont fournies pour assurer la lisibilité du code-barres, notamment sur des supports tels que le papier fin ou le carton.

Le décret stipule également que le label doit être encadré dans un carré, avec une taille minimale de 9 millimètres. Cependant, cette taille peut être ajustée à moins de 6 millimètres pour les supports de petite taille, tout en respectant les spécifications relatives aux caractères en majuscules et à la police « CANNABIS ».

Enfin, les ministères autorisent l’association du label à des éléments graphiques ou textuels pour une identification ou une marque spécifique, tant que cela n’entrave pas la lecture ou la reconnaissance du label.