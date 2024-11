Noor Ouarzazate et Mohamed Mhidia distingués au Caire

La centrale solaire Noor Ouarzazate et le Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, ont été primés, jeudi au Caire, du Prix de l’excellence gouvernementale arabe dans les catégories « Meilleur projet de développement de l’infrastructure » et « Meilleur gouverneur » dans la région arabe.

Les deux prix ont été remis à l’ambassadeur du Maroc en Égypte, Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, lors d’une cérémonie organisée au siège du Secrétariat général de la Ligue, en présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et le directeur général de l’Organisation arabe pour le développement administratif, Nasser al-Qahtani.

Le Prix d’excellence gouvernementale arabe a été lancé par les Émirats arabes unis en 2019, en partenariat avec la Ligue des États arabes représentée par l’Organisation arabe pour le développement administratif, dans le but de contribuer au développement administratif et l’excellence institutionnelle gouvernementale, stimulant la pensée du leadership et célébrant les expériences administratives et gouvernementales réussies dans les pays arabes.

Les Prix portant sur 15 catégories sont répartis entre les « institutionnels » et les « individuels », afin de couvrir tous les aspects du travail du gouvernement arabe.