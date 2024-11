Fever se lance au Maroc et promet une nouvelle ère pour le divertissement et la culture

La plateforme technologique mondiale Fever, spécialisée dans les expériences de divertissement, a officiellement annoncé son lancement au Maroc.

Cette première implantation en Afrique du Nord s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à positionner le Royaume comme un hub de référence en matière de culture et de technologie. Avec des programmes comme Maroc Digital 2030 et des infrastructures modernes, le Maroc ambitionne de renforcer son attractivité dans les secteurs créatifs et numériques.

Fever, qui opère dans 36 pays sur six continents, est réputée pour son approche innovante basée sur les données. La plateforme offre aux consommateurs des expériences uniques, comme les célèbres concerts Candlelight ou des immersions artistiques telles que Van Gogh: The Immersive Experience. En parallèle, elle fournit aux créateurs des outils performants pour la billetterie, le marketing et les analyses, permettant une gestion optimisée des événements et un accès élargi aux publics locaux.

L’arrivée de Fever au Maroc coïncide avec la préparation du pays à accueillir des événements mondiaux de grande envergure, dont la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025, la CAN 2025, et la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Ces rendez-vous internationaux mettent en lumière le potentiel croissant du Maroc en tant que destination incontournable pour le sport, la culture et le divertissement. Fever contribuera à cette dynamique en enrichissant l’offre culturelle locale et en modernisant l’accès à des expériences de classe mondiale.

Les débuts de Fever au Maroc seront marqués par le lancement des concerts Candlelight à Casablanca et Rabat, avec une extension prévue dans d’autres villes du Royaume. Ces concerts, qui allient musique classique et atmosphère intime à la lumière des bougies, ont déjà conquis plus de cinq millions de spectateurs à travers le monde. Leur succès repose sur une combinaison unique de créativité et d’analyse de données, consolidant Fever comme le plus grand promoteur de musique classique dans le monde.

Selon Rachid Elameri, Directeur Général Régional et Responsable Mondial des Licences chez Fever, « l’expansion au Maroc est une étape naturelle, étant donné le rôle croissant du pays en tant que centre international pour l’événementiel. Nous sommes fiers de contribuer à l’essor du secteur culturel marocain et de renforcer son rayonnement international. »

Cette initiative illustre également l’engagement du Maroc dans les industries créatives et technologiques. Les investissements dans le tourisme culturel, associés à des projets numériques ambitieux, démontrent une volonté claire de devenir un leader mondial de l’innovation. L’implantation de Fever ne se limite pas à offrir des expériences inédites : elle soutient aussi l’écosystème local en favorisant la collaboration entre créateurs, institutions culturelles et organisateurs d’événements.

Avec cette expansion, Fever participe activement au développement économique et culturel du Maroc, tout en contribuant à inscrire le pays parmi les leaders mondiaux de l’économie de l’expérience.