Bank of Africa UK doublement primée aux Business Chamber Awards

Bank of Africa UK a été distinguée par deux prix prestigieux lors de la cérémonie des Business Chamber Awards, organisée récemment à Londres, indique la banque mère à Casablanca.

La cérémonie s’est tenue en présence de plusieurs ambassadeurs africains, de hauts responsables britanniques, de maires d’origine africaine ainsi que de figures influentes du monde des affaires et de la culture africaine.

Bank of Africa a également été consacrée Entreprise Africaine de l’Année, une reconnaissance de son rôle déterminant dans le financement des économies africaines, de son engagement envers l’excellence, ainsi que de son rayonnement croissant au-delà du continent.

Lire aussi | Bank of Africa première institution de MENA à intégrer l’Alliance africaine pour le capital naturel

Le prix du Leader Africain de l’Année a été décerné à Said Adren, CEO de Bank of Africa UK, parmi plus de 100 nominés. Cette distinction vient saluer un parcours d’exception marqué par un leadership visionnaire, une transformation profonde de la banque, et un engagement constant en faveur du développement de la finance africaine depuis le Royaume Uni.

Bank of Africa se distingue à nouveau comme un acteur clé du développement économique du continent, en portant haut les ambitions d’une finance africaine innovante, inclusive et résolument tournée vers l’international. Bank of Africa UK est un acteur de référence dans la finance transfrontalière, connectant les marchés européens et africains à travers une offre diversifiée et sur-mesure.