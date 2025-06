African Banker 2025 : Nadia Fettah Alaoui, symbole de leadership féminin en Afrique

A Abidjan, lors des African Banker Awards 2025 organisés en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), la ministre marocaine de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a été sacrée ministre des Finances de l’année.

Une distinction prestigieuse qui récompense ses efforts pour la mise en œuvre de réformes économiques audacieuses, la rigueur budgétaire, et la création d’un climat favorable à l’investissement durable.

Cette reconnaissance vient consacrer une carrière hors norme, débutée dans les bancs de l’école publique marocaine. Issue d’un parcours méritocratique, Nadia Fettah Alaoui rejoint HEC Paris, puis décide de revenir au Maroc dès la fin de ses études en 1994. Elle entame son parcours professionnel chez Arthur Andersen à Casablanca, avant de se tourner vers le secteur des assurances et du capital-investissement.

Son ascension prend une tournure continentale lorsqu’elle rejoint le groupe Saham en 2005. Elle y accompagne l’expansion panafricaine de l’entreprise, contribuant activement à la transformation de Saham en géant de l’assurance présent dans 26 pays africains. Stratège de haut niveau, elle pilote la cession de Saham Finances au sud-africain Sanlam pour plus d’un milliard de dollars, avant de rejoindre le comité exécutif du groupe en tant que directrice générale de Sanlam Pan Africa.

Son leadership lui vaut en 2018 le titre de CEO de l’année lors du forum Africa CEO à Abidjan. Nadia Fettah Alaoui entre ensuite en politique en 2019, sans affiliation partisane, nommée ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale. Elle devient alors la première femme à occuper ce poste au Maroc. En pleine crise du Covid-19, elle pilote avec efficacité un contrat-programme ambitieux pour maintenir le secteur touristique à flot, misant avec succès sur le tourisme local et la mobilisation des acteurs privés.

Sa gestion lui vaut d’être reconduite en 2021 dans le gouvernement d’Aziz Akhannouch, cette fois à la tête du stratégique ministère de l’Économie et des Finances. Depuis, elle s’emploie à renforcer les équilibres macroéconomiques, encourager l’investissement et promouvoir la transparence budgétaire, malgré un contexte mondial marqué par l’inflation et les incertitudes financières.

Son prix aux African Banker Awards 2025 symbolise non seulement une reconnaissance personnelle, mais aussi l’affirmation du Maroc comme acteur économique crédible sur la scène africaine. Nadia Fettah Alaoui incarne une nouvelle génération de décideurs, mêlant expertise technique, pragmatisme économique et volonté de réforme. Une femme d’influence qui s’impose désormais comme une figure incontournable de la gouvernance économique en Afrique.