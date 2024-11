Visa et S2M exportent la technologie marocaine avec le lancement de Tap-To-Phone en Irak

Le leader mondial des paiements numériques Visa et l’opérateur marocain S2M (Société Maghrébine de Monétique) ont officialisé, le 20 novembre 2024, un partenariat stratégique en Irak.

Cette collaboration marque le lancement de la solution de paiement Tap-To-Phone, une innovation technologique qui promet de transformer les pratiques commerciales dans le pays en facilitant l’acceptation des paiements numériques via des smartphones.

Grâce à Tap-To-Phone, les commerçants disposant de smartphones Android équipés de la technologie NFC (Near Field Communication) peuvent désormais accepter des paiements sans contact simplement en téléchargeant une application dédiée. Cette solution élimine le besoin d’investir dans des terminaux de point de vente (POS) traditionnels, rendant les paiements numériques plus accessibles, en particulier pour les PME et petits commerçants.

Cette innovation vise également à stimuler l’inclusion financière en permettant à un plus grand nombre d’acteurs économiques de participer à l’économie numérique. En minimisant les coûts et en simplifiant l’accès aux outils de paiement modernes, Tap-To-Phone contribue à démocratiser l’utilisation des paiements électroniques dans des marchés émergents comme l’Irak.

Le choix de Visa de collaborer avec S2M, une entreprise marocaine de premier plan, met en lumière les compétences et l’expertise des professionnels marocains. Cette coopération illustre également l’engagement de Visa à promouvoir les talents locaux à l’échelle internationale.

Selon Leila Serhan, Senior Vice-Présidente et Directrice Régionale de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan : « Nous sommes fiers de travailler avec S2M pour introduire la technologie Tap-To-Phone en Irak. Ce projet met en avant l’expertise d’un acteur technologique 100 % marocain et renforce notre engagement à soutenir les talents locaux dans leur rayonnement régional et global. »

Pour S2M, cette collaboration est une opportunité de mettre en œuvre des solutions innovantes adaptées aux besoins des marchés émergents. Mohamed Amarti-Riffi, Vice-Président Exécutif de S2M, a déclaré : « Ce partenariat reflète notre volonté d’autonomiser les commerçants grâce à des technologies innovantes et de promouvoir une croissance inclusive et durable en Irak. »