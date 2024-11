« A Chance to RESET » : Trois ans de partenariat fructueux pour l’emploi des jeunes au Maroc

La Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc) et l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) ont célébré, ce 28 novembre à Casablanca, les trois premières années du projet « A Chance to RESET ».

Lancé en 2021, ce programme ambitieux vise à renforcer l’employabilité des jeunes au Maroc en s’adaptant aux besoins évolutifs du marché du travail.

Des objectifs ambitieux pour l’insertion professionnelle

Conçu comme un programme de quatre ans, « A Chance to RESET » ambitionne d’insérer professionnellement plus de 8 000 jeunes d’ici 2025 grâce à des formations ciblées. À ce jour, les résultats dépassent déjà les attentes : plus de 26 000 jeunes ont bénéficié des activités du projet, et 6 170 d’entre eux ont trouvé un emploi au sein de plus d’une centaine d’entreprises de divers secteurs.

Les formations dispensées couvrent un éventail de compétences : techniques, comportementales, numériques et linguistiques, adaptées aux exigences des recruteurs. Elles ont été organisées dans 10 régions du Maroc et ont touché plus de 10 000 jeunes, consolidant leur employabilité et leur préparation au monde professionnel.

Un engagement fort pour l’égalité des genres

Un des aspects remarquables du programme est son attention à l’égalité des genres. Plus de 54 % des bénéficiaires des formations et activités d’accompagnement sont des femmes. Pour Mme Laila Slassi, Vice-Présidente d’EFE-Maroc, cet engagement témoigne d’une volonté de bâtir un écosystème d’employabilité inclusif : « Le succès de cette initiative nous incite à poursuivre nos efforts pour renforcer ce modèle de collaboration entre acteurs publics, privés et associatifs. »

Le projet a également mis en lumière l’efficacité d’une approche collaborative. Mme Imane Belmaati, Directrice Générale de l’ANAPEC, a souligné que les résultats obtenus sont le fruit d’une coopération étroite entre les secteurs public, privé et associatif. Ce modèle, selon elle, est une voie prometteuse pour répondre aux défis de l’emploi des jeunes.

Les partenaires internationaux, comme Dell Technologies et Silatech, jouent également un rôle crucial. David Wason, EMEA Giving Manager chez Dell Technologies, a salué les efforts pour améliorer l’inclusion numérique et fournir une formation adaptée aux besoins des différents secteurs. De son côté, Hassan El-Mulla, Directeur Général de Silatech, a mis en avant l’importance de telles initiatives pour un développement économique durable.

Favoriser les rencontres entre recruteurs et chercheurs d’emploi

Outre les formations, « A Chance to RESET » se distingue par ses initiatives de mise en réseau : salons de l’emploi, journées RH thématiques et sessions sectorielles ont permis de rapprocher chercheurs d’emploi et employeurs. Ces événements sont devenus des plateformes essentielles pour établir un dialogue direct entre les acteurs du marché du travail.

Avec des résultats solides après trois ans et des partenaires engagés, « A Chance to RESET » s’inscrit comme une initiative majeure pour transformer l’écosystème de l’employabilité au Maroc. En réduisant le fossé entre les compétences des jeunes et les attentes des entreprises, le projet contribue activement à bâtir un avenir professionnel prometteur pour les nouvelles générations.