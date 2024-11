Air Arabia Maroc renforce son réseau domestique avec deux nouvelles liaisons au départ de Rabat

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc annonce l’élargissement de son réseau domestique avec le lancement de deux nouvelles liaisons directes reliant Rabat à Nador et Oujda.

Ce développement s’inscrit dans un partenariat avec la région de l’Oriental, visant à améliorer la connectivité aérienne à l’échelle nationale et à soutenir le développement économique et touristique de cette région clé.

Les nouvelles liaisons seront opérationnelles dès janvier 2025. Les vols entre Rabat et Oujda débuteront le 9 janvier, avec une fréquence de trois trajets hebdomadaires (mardi, jeudi et dimanche). Ceux reliant Rabat à Nador suivront le 12 janvier, avec deux vols hebdomadaires (mercredi et dimanche). Les billets sont proposés à partir de 350 dirhams marocains, confirmant la volonté d’Air Arabia Maroc de démocratiser le transport aérien.

Horaires des vols (heures locales) :

Rabat – Oujda :

Mardi / Jeudi / Dimanche Départ de Rabat à 14h15, arrivée à Oujda à 15h25 Retour d’Oujda à 16h05, arrivée à Rabat à 17h10



Rabat – Nador :

Mercredi / Dimanche Départ de Rabat à 16h15, arrivée à Nador à 17h20 Retour de Nador à 11h00, arrivée à Rabat à 12h00



Ces trajets seront opérés par des Airbus A320, offrant des cabines spacieuses et confortables pour un voyage agréable.

Air Arabia Maroc met un point d’honneur à offrir une expérience de vol de qualité supérieure. Ses appareils offrent un espacement généreux entre les sièges, dépassant les standards habituels de la classe économique. Les passagers peuvent également profiter du menu Sky Café, qui propose une sélection variée de repas et de collations à des prix compétitifs.

Le programme de fidélité Air Rewards permet aux clients de cumuler des points à chaque achat, utilisables pour des billets gratuits ou des avantages exclusifs. Ce dispositif reflète l’engagement de la compagnie envers la satisfaction et la fidélisation de ses passagers.

Les billets pour ces nouvelles liaisons sont d’ores et déjà disponibles via plusieurs canaux : le site officiel de la compagnie, un centre d’appel dédié et les agences de voyage agréées. Ce réseau de distribution garantit une accessibilité optimale pour tous les passagers.