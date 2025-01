Air Arabia lance une ligne Rabat-Oujda à 350 dirhams

Air Arabia a lancé aujourd’hui, 9 janvier, une nouvelle liaison directe entre Rabat et Oujda. Ce projet bénéficie du soutien de la région de l’Oriental et vise à faciliter les déplacements entre ces deux villes, tout en élargissant les opportunités de connectivité pour les voyageurs.

La cérémonie inaugurale du lancement d’une nouvelle liaison Rabat et Oujda s’est déroulée à l’aéroport d’Oujda-Angad en présence de plusieurs personnalités, dont Khatib El Hebil, wali de la région de l’Oriental, Mohamed Bouarourou, président du Conseil régional de l’Oriental, et Leila Mechbal, directrice générale d’Air Arabia Maroc. L’arrivée du vol inaugural a été marquée par une salutation traditionnelle avec un jet d’eau, soulignant l’importance de cette nouvelle route pour les voyageurs et les économies locales.

Lire aussi | Ryanair lance une liaison aérienne entre Madrid et Dakhla

Cette liaison aérienne nationale vise à renforcer les liens économiques et culturels entre Rabat et Oujda. Elle offre des opportunités tant pour les voyageurs d’affaires que pour les touristes. Rabat, connue pour son patrimoine historique et son dynamisme cosmopolite attire les visiteurs intéressés par les affaires et la culture. Oujda, de son côté, est appréciée pour ses paysages variés, sa médina et ses marchés traditionnels.

Lire aussi | Air Arabia lance une nouvelle liaison directe entre Fès et Milan-Bergame

Les vols seront opérés trois fois par semaine, chaque mardi, jeudi et dimanche, avec des horaires adaptés pour offrir une grande flexibilité. Voici les détails des horaires des vols (heures locales) :

Mardi : Oujda (07:00) → Rabat (08:05) Rabat (08:45) → Oujda (09:50)

Jeudi : Oujda (16:05) → Rabat (17:10) Rabat (14:15) → Oujda (15:25)

Dimanche : Oujda (14:25) → Rabat (15:30) Rabat (12:40) → Oujda (13:50)



Pour célébrer ce lancement, Air Arabia propose un tarif attractif à partir de 350 MAD.