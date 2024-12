Air Arabia lance une nouvelle liaison directe entre Fès et Milan-Bergame

Air Arabia a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Fès, au Maroc, et Milan-Bergame, en Italie, à compter du 18 décembre. Cette initiative fait de Fès la deuxième ville marocaine, après Casablanca, à bénéficier d’une connexion directe avec Milan-Bergame par le biais d’Air Arabia.

La compagnie a inauguré cette ligne avec une cérémonie spéciale à l’aéroport de Fès-Saïs, marquée par un accueil traditionnel à l’arrivée du premier vol.

Lire aussi | Air Arabia Maroc renforce son réseau domestique avec deux nouvelles liaisons au départ de Rabat

Cette nouvelle liaison renforce les opportunités de mobilité entre deux villes emblématiques et riches en histoire. Fès, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est réputée pour sa médina médiévale, ses souks animés, et l’université Al Quaraouiyine, considérée comme la plus ancienne université en activité au monde. De l’autre côté de la méditerranée, Bergame se distingue par sa vieille ville fortifiée, la Città Alta, et ses joyaux architecturaux comme la basilique Santa Maria Maggiore.

Lire aussi | Air Arabia inaugure une liaison directe Casablanca-Madrid avec 8 vols par semaine

Les vols entre Fès et Milan-Bergame seront assurés à raison de deux fréquences hebdomadaires, le mercredi et le dimanche, offrant une grande flexibilité aux voyageurs d’affaires et aux touristes. Cette connexion vise à renforcer les échanges culturels et économiques entre le Maroc et l’Italie, tout en élargissant les possibilités de découverte pour les visiteurs de ces deux destinations uniques.

Voici les horaires des vols :