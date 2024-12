Abdou Diop rejoint les instances internationales de gouvernance de Forvis Mazars

Le Groupe Forvis Mazars, acteur mondial spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, a annoncé l’adoption d’un nouveau modèle de gouvernance visant à favoriser une croissance durable et à renforcer son agilité.

Ce changement structurel inclut la création d’un organe central, le Group Governing Board (GGB), composé de 15 membres responsables de la stratégie et du suivi des enjeux clés. Parmi eux figure Abdou Diop, Managing Partner de Forvis Mazars au Maroc, élu lors de l’Assemblée Générale des Associés du Groupe.

L’élection d’Abdou Diop au sein du GGB reflète la confiance que le Groupe place en sa vision stratégique et son leadership. Son rôle sera déterminant dans l’élaboration des stratégies globales, la gouvernance et le développement de projets à long terme pour l’organisation présente dans plus de 100 pays. Cette nomination marque aussi une première pour le Maroc, dont le Managing Partner est désormais représenté au sein des plus hautes instances de gouvernance du Groupe.

« Cette élection en tant que membre du Group Governing Board est une fierté, et je remercie l’ensemble des Associés qui m’ont fait confiance. Au fil des années, notre leadership et notre vision nous ont permis de nous démarquer par notre approche, alliant rigueur, excellence, innovation et proximité avec nos clients », a déclaré Abdou Diop.

Sous la direction d’Abdou Diop, Forvis Mazars a renforcé sa présence sur le marché marocain et au-delà, consolidant son positionnement en Afrique. Sa gestion stratégique a permis au cabinet de se distinguer par des initiatives innovantes, favorisant une croissance durable et une excellence opérationnelle.

Le nouveau modèle de gouvernance du Groupe s’articule autour de deux entités principales. Le Group Governing Board (GGB), chargé de la stratégie et des orientations globales, est présidé par Hervé Hélias. Par ailleurs, le Group Executive Committee (GEC), responsable de l’exécution des décisions stratégiques, est dirigé par Pascal Jauffret, CEO du Groupe. Ces changements visent à renforcer l’intégrité des opérations et à pérenniser le développement du Groupe, qui figure parmi les dix premiers cabinets mondiaux.

Hervé Hélias a déclaré : « La responsabilité est l’une de nos valeurs fondamentales. En évoluant vers ce nouveau cadre de gouvernance, nous renforçons notre position en tant qu’acteur majeur et résilient dans les marchés où nous opérons ».

Ce nouveau cadre de gouvernance permet à Forvis Mazars de s’adapter aux enjeux contemporains tout en consolidant son ancrage local et international. La présence d’Abdou Diop au sein du GGB ouvre une nouvelle page pour le cabinet au Maroc, témoignant de son engagement à promouvoir l’expertise marocaine sur la scène mondiale.