TAMWILCOM inaugure un nouveau Centre d’Affaires à Errachidia

TAMWILCOM, acteur clé dans le domaine du financement et de la garantie au Maroc, a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de régionalisation en inaugurant, le 18 décembre, un Centre d’Affaires à Errachidia.

Cette ouverture porte à dix le nombre de centres régionaux de l’institution à travers le Royaume, consolidant ainsi sa présence sur le terrain.

Lire aussi | Barid Cash et AGIR AXA Maroc signent un partenariat pour élargir l’accès aux services financiers

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du Directeur Général de TAMWILCOM, M. Hicham Zanati Serghini, et de nombreux partenaires régionaux. Parmi eux figuraient des représentants de la Wilaya, du Conseil de la Région, du Centre Régional d’Investissement (CRI) et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Cette initiative souligne la volonté de TAMWILCOM de renforcer sa proximité avec les acteurs institutionnels et financiers de la région Drâa-Tafilalet.

Ce nouveau Centre d’Affaires a pour vocation de dynamiser le tissu économique local en facilitant l’accès des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) au financement. Il jouera un rôle crucial dans le soutien à la création d’entreprises et à l’investissement dans la région, contribuant ainsi au développement socio-économique local.

Lire aussi | Bank Of Africa désignée meilleure banque marocaine en 2024, selon The Banker

En marge de cette inauguration, TAMWILCOM a clôturé son Roadshow Régional 2024 à Errachidia. Cette dixième escale a permis de réunir les partenaires financiers pour échanger sur les besoins spécifiques des entreprises locales et présenter les dispositifs de garantie et de financement disponibles. Ce dialogue a renforcé la compréhension mutuelle et jeté les bases de collaborations futures pour soutenir les initiatives entrepreneuriales.