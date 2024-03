Khalid Mouna: «On est sur un effet d’annonce pour dire que la légalisation du cannabis marche»

Plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi sur le cannabis légal et la fin d’une première saison et le début d’une nouvelle campagne, un bilan d’étape s’impose. Le point avec Khalid Mouna.

Challenge : Depuis deux ans, le Maroc mise sur le développement d’un circuit agricole et industriel licite du cannabis. Peut-on parler de réussite ?

Khalid Mouna : Difficile de parler d’une réussite, le projet est encore dans sa phase exploratoire à mon sens, que ce soit sur le plan macro-économique ou bien sur le plan de l’impact sur la population. Il faut signaler que le nombre de coopératives qui sont engagées dans ce processus au début ne dépassaient pas une dizaine. En plus de ça, le projet n’a pas connu une grande adhésion de la part des cultivateurs, ce qui nous laisse dans une perspective limitée en termes d’impact.

Challenge : Ou en est le développement de l’écosystème dédié à la culture du cannabis destiné à des fins industrielles et cosmétiques ?

K.M : Nous n’avons aucune information concernant la récolte de l’année 2023, l’agence ne donnant pas d’information. Au niveau des cosmétiques, plusieurs coopératives sont déjà sur ce marché avec leurs propres moyens. Le discours sur le marché industriel est intéressant mais, pour le moment, la stratégie n’est pas claire ; on connaît le potentiel de cette plante mais, au Maroc, on est encore au stade de «rêver» à faire quelque chose avec les pays comme la France, qui sont bien positionnés sur ce marché, produisent le chanvre industriel depuis les années 30 ; ils n’ont pas attendu une légalisation. Il faut dire que le Maroc cherche à se positionner à partir de son histoire et de sa réputation dans le domaine du cannabis pour percer dans le marché mondial. Ce discours en réalité n’a aucune puissance ; d’une part, parce que plusieurs pays voisins sont déjà passés à la légalisation, comme le Portugal, l’Espagne… et, d’autre part, parce que les marchés cosmétique, industriel et pharmacologique sont saturés. Ces pays légalisent pour des raisons internes, liées au marché récréatif, comme c’est le cas de l’Allemagne, qui vient de légaliser ce 23 février 2024 la consommation personnelle à domicile du cannabis et d’autoriser la consommation d’une quantité de 25 grammes par jour maximum pour les usagers, la vente passant par des associations à but non lucratif. Au Maroc, on rêve encore de marketer le marché européen pour lui vendre notre produit comme étant un produit pur. Or, les premières cultures de cannabis légal n’ont pas été faites à partir de la baldia/locale, car l’agence a importé les graines suisses qui ont été distribuées aux cultivateurs.

Challenge : Les demandes d’autorisation pour l’activité de culture et de production de cannabis légal de la part des agriculteurs auprès de l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) explosent. Comment expliquez-vous cet engouement ?

K.M : Ce n’est qu’une question de point de vue, ce que vous appelez «exploser » ne représente en vérité rien par rapport au terrain cultivé pour le cannabis et pour les familles engagées dans cette économie. Les premières autorisations ont été données à une dizaine de coopératives ; là, on parle d’une centaine. Pour mesurer l’impact, il faut d’abord avoir les chiffres, non des demandes, mais des terrains qui seront engagés dans la culture dite légale, pour déduire un pourcentage. On est sur un effet d’annonce pour dire que la légalisation marche. Je parle en tant que chercheur et expert ; ce type de discours n’apporte aucune information fiable sur l’impact de la légalisation sur le processus de l’économie du cannabis dans le Rif, il peut même avoir un effet pervers et induire en erreur les gens qui souhaitent investir, car cela donne l’impression que la légalisation marche bien ; or, sur le terrain, les cultivateurs n’adhèrent pas et ne souhaitent pas rentrer dans le jeu. On aurait aimé avoir une communication sur la récolte de 2023, qu’a-t-on fait avec ? Ce produit a été écoulé dans quel type d’activité ? Combien cela a-t-il rapporté à l’État ? etc…

Challenge : Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, la légalisation pourrait permettre aux cultivateurs de percevoir 12% du chiffre d’affaires final dans le circuit légal, contre 4% actuellement dans le circuit illégal. Qu’en est-il exactement ?

K.M : Ces chiffres sont calculés sur un hectare or, très peu de cultivateurs ont 1 hectare, autrement dit, on restera dans les 4% du marché illégal, sachant que le marché illégal change selon les années. L’ANRAC fait appel à des cabinets internationaux d’expertise, qui ont une base de données qu’ils revendent aux pays, mais qui ne font pas d’étude spécifique sur le terrain. Il calcule le profit du marché à partir des circuits légaux et illégaux. Le problème de ces approches, c’est qu’elles sont en déconnexion avec la réalité du terrain. Autrement dit, la logique mathématicienne ne fonctionne pas. Cependant, avec les politiques de légalisation de consommation récréative qui augmentent en Europe, le cannabis illégal marocain va se retrouver dans une vraie difficulté à être vendu en Europe. Il lui faut de nouveaux marchés, comme l’Afrique, et à mon avis, plusieurs cultivateurs vont passer au cannabis légal pour minimiser leur perte. L’ANRAC peut dire par la suite que c’est le résultat de son travail mais, en réalité, les transformations du marché marocain à venir ne seront pas les résultats du travail de l’ANRAC dans sa version actuelle, mais les conséquences d’un marché mondial du cannabis qui change d’une manière rapide, suivi d’une forte capacité d’adaptation des cultivateurs, vu leur expertise dans le marché illégal.

Challenge : L’Agence nationale de réglementation des activités relatives au Cannabis (ANRAC) a récemment effectué une tournée aux Pays-Bas en vue d’échanger avec des investisseurs dans le secteur. Sur quels marchés les produits marocains pourront-ils trouver des débouchés ?

K.M : Le marché hollandais est une référence dans le monde et les experts en hybridation sont en majorité des Hollandais ; ce sont eux qui sont responsables de l’arrivée de plusieurs hybrides au Maroc en collaboration avec des MRE des Pays-Bas dès les années 80. Cela pour vous dire que les Hollandais connaissent le marché marocain mieux que les Marocains, car ils sont là depuis 40 ans. Il faut aussi signaler que le marché des Pays-Bas est un marché construit sur le cannabis récréatif, alors que nous, nous proposons un produit industriel et pharma. Je serais curieux de connaître l’aboutissement de ces négociations. Je dirais que nous avons intérêt à développer tout d’abord le marché national, expérimenter notre produit chez nous, puis partir avec quelque chose de concret. La façon dont le marché international et les pays sont choisis pour marketer le cannabis marocain montre que les acteurs chargés de ce dossier sont novices et leur connaissance sur cette économie aussi complexe est limitée. Ce qu’on markette aujourd’hui, c’est le potentiel du cannabis marocain; autrement dit, on tente de vendre l’imaginaire à des pays, parfois comme les Pays-Bas, qui sont des maîtres en la matière. Je pense qu’on doit prendre les choses un petit peu au sérieux si on ne veut pas être au dernier wagon du train de la légalisation du cannabis mondial.