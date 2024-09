Deloitte Extended Services obtient la certification « Great Place to Work »

Deloitte Extended Services, filiale marocaine de Deloitte France basée à Casablanca et spécialisée dans des secteurs tels que l’Audit, la Technologie, la Stratégie, le Juridique et le Fiscal, vient de recevoir la certification internationale « Great Place to Work ».

Ce label est décerné par l’institut indépendant Great Place to Work®, qui évalue les entreprises selon des critères rigoureux portant sur la qualité de l’expérience collaborateur.

Cette distinction est un indicateur reconnu mondialement, basé sur des critères comme la crédibilité des dirigeants, la confiance, le respect, l’équité et la convivialité au sein de l’organisation. L’obtention de ce label par Deloitte Extended Services témoigne de son engagement à fournir un environnement de travail favorable au bien-être et à l’épanouissement de ses employés.

Une évaluation fondée sur les retours des salariés

Avec un taux de participation de 63% à l’enquête anonyme menée par l’institut, Deloitte Extended Services a dépassé le seuil requis de 40% pour obtenir la certification. Parmi les résultats notables, 92% des employés se sont déclarés fiers de travailler pour l’entreprise. Le cabinet a également été félicité pour la qualité de l’accueil des nouveaux employés, l’ambiance de travail, et le leadership de ses dirigeants.

Eric Delgove, Managing Partner de Deloitte Extended Services, a exprimé sa satisfaction quant à cette première certification, soulignant que ce label reflète les efforts de l’entreprise pour créer un cadre de travail de qualité. Il a également indiqué que les retours des collaborateurs serviront de base pour améliorer encore les pratiques internes.

Un axe stratégique pour la gestion des ressources humaines

Mélanie Benali, directrice des Ressources humaines, a également réaffirmé l’importance de cette distinction dans la stratégie de l’entreprise. Elle a précisé que cette certification souligne l’engagement de Deloitte Extended Services à valoriser ses collaborateurs, considérés comme un pilier essentiel de la réussite de l’entreprise.

L’obtention du label « Great Place to Work » renforce la position de Deloitte Extended Services en tant qu’employeur de choix, avec un fort engagement à offrir un environnement de travail propice à la réussite et au développement de ses équipes.