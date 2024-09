L’Agence pour le développement agricole obtient sa 2e ré-accréditation auprès du Fonds d’Adaptation

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) a récemment obtenu sa deuxième ré-accréditation auprès du Fonds d’Adaptation (FA), une institution internationale créée sous le Protocole de Kyoto de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Ce renouvellement marque la reconnaissance des efforts du Maroc en matière de développement agricole durable et de réponse aux défis climatiques croissants.

Le Fonds d’Adaptation finance des projets destinés à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux effets des changements climatiques. Pour être éligible à ces fonds, une entité doit prouver sa capacité à gérer des projets de manière transparente, en garantissant une bonne gouvernance et en respectant les normes internationales environnementales et sociales. L’ADA a rempli ces critères, confirmant ainsi sa position en tant que partenaire fiable du FA.

Grâce à cette ré-accréditation, l’ADA pourra mobiliser de nouveaux financements pour soutenir des projets innovants d’adaptation climatique. Depuis son accréditation initiale en 2012, l’ADA a levé près de 10 millions de dollars pour le Projet d’Adaptation aux Changements Climatiques dans les Zones Oasiennes (PACCZO). Ce projet, lancé en 2015, a aidé 40 000 bénéficiaires, dont 50 % de femmes et de jeunes, dans les zones oasiennes du Gheris intermédiaire et de Maïder. Parmi les réalisations notables, on compte la construction de 60 séguias, la réhabilitation de 49 khettaras et la mise en place d’ouvrages pour la recharge des nappes phréatiques.

Cette nouvelle ré-accréditation survient à un moment critique pour le Maroc, alors que le pays fait face à une aggravation de la crise hydrique. Le renouvellement de l’accès aux fonds du FA offre une opportunité précieuse pour soutenir les petits agriculteurs marocains et renforcer la résilience du secteur agricole face aux défis climatiques.