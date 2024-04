Renault Mégane électrique. Disponible début mai au Maroc

Nouveau style, pléthore de technologies embarquées et nouvelles ambitions commerciales au Maroc, la Renault Megane 5ème du nom ne jure que par le tout électrique.

Qui dit berline du segment C chez Renault dit Megane, un modèle apparu en 1995 dont les quatre générations précédentes ont toutes surfé sur la vague du succès. Rappelons que la quatrième génération de l’engin, toujours décliné en version quatre et cinq-portes au Maroc, et animé par des motorisations thermiques, poursuit commercialement son petit bonhomme de chemin. La cinquième génération du modèle, qui sera disponible dans le réseau de Renault au Maroc dès le 6 mai prochain, permettra d’étoffer l’offre Megane.

Par contre, ne cherchez pas sous son capot de blocs essence ou diesel, il n’y en a pas, puisque ce nouveau modèle fait la part belle au 100% électrique. Une nouveauté qui permet à la marque Renault dans le Royaume de poursuivre le déroulé de son plan produit en matière de véhicules à mobilité propre, en plus de l’Arkana E-Tech Hybrid et l’Austral E-Tech Hybrid.

Lire aussi | Mohamed Bachiri, nouveau Président du Royal Automobile Club Marocain

Ce qui fait dire à Mehdi Yaroub :«depuis le lancement du label E-Tech en juin 2023, la marque Renault est dans le top 3 des meilleures ventes des véhicules électrifiés sur le marché marocain. La nouvelle Megane E-Tech électrique incarne la révolution électrique que Renault a initiée il y a plus de dix ans». Et le Directeur marketing de la marque Renault au Maroc de poursuivre : «son arrivée renforcera la position de la marque en proposant une technologie 100% électrique au meilleur niveau».

Reposant sur la nouvelle plateforme CMF-EV, cette Mégane inaugure un nouveau langage en matière de design chez Renault. De quoi lui permettre d’afficher une personnalité à la fois élégante et dynamique comme en attestent sa face avant intégrant le nouveau logo de la marque, ses feux à LED joliment crayonnés, ses poignées de porte affleurantes ou sa partie arrière très réussie… Il faut dire que le bureau de style de Renault, avec à sa tête Gilles Vidal, a réalisé un bien bel ouvrage.

Lire aussi | Rallye Aïcha des Gazelles 2024. Dacia Maroc soutient deux nouveaux équipages [Vidéo]

Ambiance inédite et très originale à bord également avec l’imposant écran «OpenR» réunissant les afficheurs du tableau de bord et l’écran central multimédia. Le système «OpenR Link» est personnalisable à souhait tel un smartphone, et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. La qualité perçue à bord est de très bonne facture, comme en attestent les plastiques moussés très agréables au toucher, en plus d’une présentation globale valorisante. D’une longueur limitée de 4,21 mètres, l’habitabilité a été maximisée. Ainsi, les passagers disposent de beaucoup d’espace. A noter la présence d’un grand nombre de rangements disséminés un peu partout dans l’habitacle, soit un volume de 30 litres en tout. Le coffre se situe dans la moyenne du segment, offrant in volume compris entre 440 et 1 332 litres.

Lire aussi | Lesieur Cristal: Hassan Boulaknadel nommé président du Conseil d’administration

La version proposée par le staff de la marque Renault au Maroc étrenne un bloc électrique compact de 220 chevaux (60 kW pour une autonomie jusqu’à 450 km WLTP).De quoi favoriser notamment une accélération instantanée, à la fois dynamique et linéaire (et sans à-coups). Outre ce bloc, la nouvelle Megane bénéficie d’une batterie ultra fine et très légère, la recharge de cette dernière sur borne rapide de 15 à 80% pouvant s’effectuer en un peu plus d’une trentaine de minutes. Faut-il souligner que pour cette même batterie, Renault offre une garantie de 8 ans ou 160 000 km. Les équipements de sécurité ne manquent pas avec plus d’une vingtaine d’aides à la conduite. Toujours est-il que la nouvelle Renault Megane E-Tech 100% électrique sera disponible en finition «Techno» à 478 000 DH TTC.