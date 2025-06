INEE devient la première ESCO agréée au Maroc

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transition énergétique avec l’agrément officiel d’Innovative Energy & Efficiency (INEE) en tant que première Entreprise de Services Énergétiques (ESCO) reconnue par l’État.

Cette désignation a été accordée par le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, en application du Décret n°2-24-153 lié à la Loi n°47-09 sur l’efficacité énergétique.

Lire aussi | RH Awards 2025 : dix entreprises marocaines labellisées

Filiale du Groupe CDG, INEE devient ainsi le premier acteur à pouvoir contractualiser des Contrats de Performance Énergétique (CPE) dans le cadre juridique récemment mis en place. Ces contrats permettent de garantir des résultats concrets en matière d’économies d’énergie, en s’appuyant sur des solutions techniques avancées, un engagement chiffré sur les performances, et un accompagnement durable.

L’objectif est double : réduire la consommation énergétique des organisations publiques et privées tout en favorisant la compétitivité économique et environnementale du pays. Cette initiative s’inscrit dans la vision stratégique du Royaume, qui vise à renforcer sa souveraineté énergétique, accélérer la décarbonation de son économie et accroître sa résilience face aux défis climatiques.

Lire aussi | Wafa Assurance décroche le Label RSE, renouvelé pour Wafasalaf et Vivo Energy Maroc

INEE entend jouer un rôle moteur dans la structuration d’un écosystème national de l’efficacité énergétique, en soutenant des projets durables à fort impact. Elle se positionne désormais comme un partenaire de référence, tant pour les entreprises que pour les administrations, dans la mise en œuvre d’une trajectoire de transition énergétique.