OCP se prépare à une levée de fonds majeure sur le marché mondial

Le géant national des engrais, OCP, se lance dans une importante levée de fonds sur le marché international. Cette initiative marque sa première incursion à l’échelle mondiale depuis l’annonce de son ambitieux programme d’investissement pour la période 2023-2027.

Selon les informations rapportées par Médias24, OCP a entamé ce lundi une sortie à l’internationale dans le but de lever des fonds internationaux en dollars, estimés entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Cette émission de bonds seniors, d’une durée de 10 ans ou plus, se déroule dans le cadre d’un placement privé, conformément à la règle américaine 144 A.

Lire aussi | OCP crée une nouvelle filiale dédiée au développement du football

Cette démarche stratégique est accompagnée par les banques conseils BNP Parisbas, Citi et JP Morgan, précise la même source, qui ajoute que cette levée de fonds intervient dans le contexte du nouveau programme d’investissement de 12 milliards de dollars annoncé par OCP en 2023, visant à accroître sa capacité d’extraction minière et de production d’engrais, tout en s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040.

Lire aussi | OCP et l’Australien Fortescue créent une Joint-venture pour développer l’hydrogène et l’ammoniac verts

Ces ambitions nécessitent d’importants besoins de financement, incitant ainsi OCP à faire appel pour la première fois au marché international de la dette depuis cette annonce.