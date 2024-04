Ilham Essarhir: la diplomate sprinteuse

Ilham Essarhrir, titulaire d’un Master en RH et de diverses certifications, notamment en Coaching Praticien et en Maître Praticien en Programmation Neuro-Linguistique, possède des compétences RH et une maîtrise du coaching qui prennent tout leur sens dans son métier.

Ayant travaillé dans des entreprises où les défis étaient de taille – telles que Toyota Maroc, Royal Ranches Marrakech et le Groupe Palmeraie -, la DRH de Concentrix + Webhelp est une experte chevronnée en management des ressources humaines. Dans un domaine où les exigences sont bien connues de tous, elle opère en tenant compte des contextes divers.

Concernant le contexte national, Ilham Essarhir évoque un Maroc qui avance à un rythme extraordinaire : « Les progrès du Maroc sur le plan économique sont considérables, touchant de nombreux domaines », cite-t-elle, mentionnant les infrastructures, les investissements, mais aussi les centres de relation client, domaine dans lequel le Maroc occupe une place de choix. Cependant, elle ne se contente pas de relever le meilleur, mais aborde également les domaines à améliorer. Ainsi, le chômage, notamment des jeunes, l’éducation, la santé et les disparités entre le monde urbain et rural sont des aspects qu’elle souligne, affirmant qu’il reste beaucoup à faire pour garantir l’égalité des chances pour tous les citoyens.

En tant que garante de l’équilibre du capital humain, elle se prononce sur l’évolution de l’entreprise marocaine, notant un changement de paradigmes : « L’entreprise marocaine a évolué, passant d’une dynamique traditionnelle, familiale, à une entreprise plus impersonnelle mais dans l’ordre des choses, même si cette transition efface une culture de cohésion et de réussite familiale ». Elle souligne également l’option pour la diversité et l’inclusion, qui ont permis aux femmes de jouer un rôle plus significatif dans la direction et la gestion des entreprises. Pour elle, il est possible d’allier tradition et modernité dans ce processus complexe, offrant des opportunités et des défis formidables.

Concernant ses aspirations, Ilham Essarhrir exprime l’ambition de poursuivre sa carrière tout en inspirant d’autres femmes à concrétiser leurs projets. Consciente du rôle de modèle et de mentor qu’elle peut jouer pour les futures générations de femmes dirigeantes dans l’entreprise marocaine, elle attend avec impatience les résultats du recensement général de la population et de l’habitat, qui devraient éclairer sur les progrès réalisés en matière d’autonomisation des femmes, leur accès à l’éducation, à l’emploi et à des postes de leadership. Elle partage la conviction de Margaret Thatcher sur le pouvoir des femmes à être un moteur de changement et de réalisation, confirmant ainsi que « le pouvoir des femmes à agir est un moteur inépuisable et formidable du changement et de la concrétisation ».