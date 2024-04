Lamiaa Lahiaoui: Transformatrice et intégratriste

Maîtrise en Management et Gestion des Entreprises ainsi que DESS en Ingénierie Financière, obtenus à l’Université Côte d’Azur, puis une carrière polyvalente incluant finance, IT, RH, communication et management : c’est le parcours diversifié qui propulse Lamiaa Lahiaoui vers un rôle de pionnière dans les phases délicates de transformation et de gestion.

Après des débuts à l’international en France, elle revient au Maroc pour accompagner principalement des institutions financières dans leurs ambitieux programmes de changement. Son expertise lui ouvre les portes de la filiale IT du géant CDG, où elle se réjouit de relever de nouveaux défis en matière de transformation et d’intégration, contribuant ainsi à façonner l’avenir du Maroc.

Elle porte un regard réaliste sur son pays, reconnaissant ses progrès significatifs dans de nombreux domaines, tout en identifiant les défis persistants, notamment en matière d’égalité hommes-femmes. Lamiaa LAHIAOUI évalue également le paysage de l’entreprise marocaine avec objectivité, reconnaissant ses forces mais soulignant également les inégalités persistantes sur plusieurs fronts.

Elle esquisse le portrait d’une entreprise idéale à travers le prisme de ses compétences en RH, mettant en avant l’importance de placer l’humain au cœur de toute stratégie, tout en restant consciente des défis posés par un environnement commercial en constante évolution. Elle s’efforce de promouvoir de nouvelles approches et idées pour une réussite collective, tout en jouant un rôle actif au sein de son organisation et des groupements professionnels.

Dans l’attente du prochain recensement national, Lamiaa LAHIAOUI espère recueillir des données détaillées sur la contribution des femmes à tous les aspects de la vie marocaine, dans l’espoir d’inspirer les générations futures. Elle partage pleinement la citation de Margaret Thatcher, soulignant le pragmatisme et la capacité d’action des femmes.