Sahara: Washington réaffirme son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie

Les Etats-Unis ont réaffirmé mardi leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que solution “sérieuse, crédible et réaliste” au différend régional autour du Sahara.

“Les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste”, a indiqué le porte-parole du Département d’Etat américain dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien tenu, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Met today with my colleague and friend Moroccan Foreign Minister Bourita to discuss the strong U.S.-Morocco strategic partnership and ways we can achieve shared security objectives in the region. pic.twitter.com/LI0urte1EK