BMCE Capital Bourse lance sa nouvelle application mobile « BK Bourse »

BMCE Capital Bourse, Société d’Intermédiation Boursière du Groupe BMCE Capital, a lancé sa nouvelle application mobile « BK Bourse » qui réinvente l’expérience d’investissement en bourse, dans le cadre de sa stratégie continue de transformation numérique.

Cette application, compatible avec les systèmes IOS et Android, transforme l’expérience client en offrant aux utilisateurs une panoplie de fonctionnalités leur permettant d’exécuter en toute liberté leurs opérations sur le marché boursier marocain et de suivre leur portefeuille d’investissement en bourse, indique un communiqué de BMCE Capital Bourse.

Elle offre des fonctionnalités avancées telles que l’accès aux données de marché (Market Data, l’ouverture de compte 100% en ligne , le suivi de portefeuille, l’accès aux publications et notes de recherche, fait savoir le communiqué.

Avec cette application innovante, BMCE Capital Bourse confirme son rôle de pionnier dans la transformation numérique d’intermédiation boursière au Maroc.

Cette initiative reflète l’engagement continu du Groupe BMCE Capital envers l’innovation, l’amélioration de l’expérience client et l’inclusion financière, en offrant des outils technologiques performants et accessibles aux investisseurs de tous horizons. BK Bourse participe ainsi activement à rendre le marché boursier marocain plus accessible et inclusif. L’application BK Bourse est disponible en téléchargement sur l’App Store et Google Play.

Filiale de la Banque d’affaires BMCE Capital et de BANK OF AFRICA – BMCE Group, BMCE Capital Bourse est un acteur de référence sur le marché boursier Marocain. Elle assure pour le compte de ses clients particuliers et investisseurs institutionnels locaux et internationaux, la négociation et le placement en valeurs mobilières cotées. Elle accompagne aussi les émetteurs dans leur introduction en bourse, leurs opérations de capital et la gestion de leur programme de Rachat et d’animation de titres.

Outre l’expertise de ses équipes, formées aux meilleurs standards internationaux, BMCE Capital Bourse dispose de moyens importants en termes d’outils d’analyse financière et de plateformes de trading et de routage électronique d’ordres. Au sein de BMCE Capital, l’activité ‘Intermédiation boursière’ couvre en propre le Maroc, la Tunisie et la zone UEMOA.