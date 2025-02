Le Maroc a des atouts exceptionnels en matière énergétique, a affirmé, jeudi à Rabat, l’envoyé spécial du Président de la République française pour le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, Gérard Mestrallet.

Parmi ces atouts figurent « un vent régulier puissant, notamment dans le Sud, un ensoleillement remarquable, de l’espace foncier, une organisation administrative et ministérielle très bien structurée, l’offre hydrogène » et la proximité avec l’Europe, a déclaré à la presse M. Mestrallet à l’issue d’une réunion avec le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ces atouts permettent d’envisager le Maroc comme un partenaire privilégié de l’Europe en matière énergétique, a-t-il fait observer, notant que cette perspective fait l’objet d’échanges et de travaux « extrêmement prometteurs ».

Par ailleurs, les discussions ont porté sur la production d’hydrogène, d’ammoniac et de e-fuel, le transport de cette énergie, ainsi que la possibilité de connectivité entre le Maroc et la France et partant l’Europe en matière énergétique, a ajouté M. Mestrallet.

« C’est l’ensemble de ces perspectives que nous sommes venus explorer, avec un focus particulier sur l’éventuelle connexion électrique entre le Maroc (Nador) et la France (Marseille) », a-t-il dit.

Les deux parties mènent actuellement un travail approfondi sur les conditions qui rendraient cette connexion possible, a précisé M. Mestrallet.

De son côté, M. Baraka a indiqué que les échanges ont été également axés sur la possibilité d’exporter l’hydrogène vert entre le Royaume et la France par le biais d’infrastructures portuaires marocaines.

Le ministre a, dans ce sens, mis l’accent sur le rôle prépondérant que pourrait jouer le port Nador West Med dans le développement du domaine énergétique au Maroc.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération dans le domaine énergétique, signé par le Maroc et la France lors de la visite d’Etat du président français Emmanuel Macron dans le Royaume, s’est déroulée notamment en présence de l’ambassadeur de France à Rabat, Christophe Lecourtier, et du président du directoire du Réseau Transport et Électricité, Xavier Piechaczyk.