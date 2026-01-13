L’espagnol IAG7 entre au capital de l’agence marocaine Caddy Voyages

Caddy Voyages, agence marocaine indépendante spécialisée dans les voyages loisirs et corporate, annonce l’entrée à son capital du groupe espagnol IAG7 à travers sa principale filiale, IAG7 Viajes, l’un des principaux opérateurs du distribution touristique en Espagne, également présent au Portugal.

Cette opération capitalistique marque le lancement d’un partenariat stratégique structurant, destiné à accompagner l’accélération de la croissance de Caddy Voyages, à renforcer ses capacités d’investissement et à poser les bases d’une plateforme régionale du voyage reliant l’Europe, le Maroc et, à terme, l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Dans le cadre de cette prise de participation, IAG7 Viajes apportera à Caddy Voyages son expertise reconnue en travel management, ses plateformes digitales propriétaires, ainsi que l’accès à un réseau étendu de fournisseurs européens. Ce rapprochement permettra notamment de renforcer les offres corporate, MICE et loisirs, d’optimiser les conditions de négociation aérienne et hôtelière, et d’accélérer le développement d’une approche omnicanale au service des entreprises comme des particuliers.

De son côté, IAG7 Viajes s’appuie sur Caddy Voyages comme partenaire local de référence, disposant d’une forte connaissance du marché marocain, d’une proximité opérationnelle avec la demande locale et d’une capacité d’exécution éprouvée. Cette alliance s’inscrit dans la stratégie de développement international du groupe espagnol vers des marchés à fort potentiel de croissance.

Meryem Benchekroun, Directrice Générale de Caddy Voyages déclare que « l’entrée d’IAG7 Viajes à notre capital constitue une étape clé dans l’évolution de Caddy Voyages. Ce partenariat nous permet d’accélérer notre développement, de renforcer notre structure et d’élargir notre proposition de valeur, tout en préservant notre ADN d’agence indépendante, agile et proche de ses clients».

Mouna Fatmi, Directrice Générale de Caddy Voyages renchérit: «Au-delà de l’investissement financier, cette alliance repose sur une vision commune du voyage, fondée sur l’innovation, la digitalisation et la coopération régionale. Le Maroc est un carrefour naturel entre l’Europe et l’Afrique, et ce rapprochement nous permet de bâtir une plateforme durable et performante».

Quant à Ángel Muñoz, Directeur Général d’IAG7 Viajes, il précise que son établissement «poursuit une stratégie de développement commercial sur des marchés à fort potentiel, dans lesquels elle applique le savoir-faire et l’excellence opérationnelle qui l’ont conduite à devenir l’un des leaders de la distribution touristique en Espagne».

Et d’ajouter: «Dans ce contexte, nous considérons le Maroc comme un marché stratégique fortement orienté vers l’international et nous sommes ravis de nous associer à Caddy Voyages afin de renforcer son positionnement dans la région».