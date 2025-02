Marrakech s’apprête à accueillir la troisième édition du GITEX Africa

La troisième édition de GITEX Africa Morocco se tiendra du 14 au 16 avril 2025, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cet événement, inscrit dans la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », ambitionne d’accélérer la transformation digitale et de renforcer les synergies entre les écosystèmes numériques africains et internationaux.

Organisé sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration (MTNRA) et de l’Agence de Développement du Digital (ADD), en partenariat avec Kaoun International, GITEX Africa 2025 s’affirme comme une plateforme majeure pour les acteurs du numérique. Plus de 45 000 visiteurs et 1 500 exposants sont attendus, comprenant des grandes entreprises technologiques et des startups innovantes. L’événement favorisera les rencontres entre décideurs, investisseurs et entrepreneurs, propices à la conclusion de partenariats stratégiques.

Les thèmes au cœur de cette édition illustreront les avancées technologiques et leur impact sociétal. Parmi eux, Gitex Climate Impact, dédié aux solutions technologiques en faveur de la croissance durable, la HealthTech et la FinTech, ouvrant des perspectives en matière d’accès aux soins et d’inclusion financière. Les solutions d’e-gouvernement et de SmartCities seront également mises en avant, illustrant les avancées vers la modernisation des services publics et la gestion urbaine intelligente.

Cette troisième édition s’inscrit dans la continuité de l’édition 2024, qui avait réuni plus de 40 000 visiteurs venus de 130 pays, avec 1 400 exposants et 680 startups présentant des innovations en intelligence artificielle, cybersécurité et finance digitale. En 2025, GITEX Africa aspire à franchir un nouveau palier, renforçant ainsi le rôle du Maroc comme hub technologique et affirmant la position de l’Afrique sur la scène numérique mondiale.