Le Maroc au Bourget en quête de partenariats pour accompagner la dynamique de modernisation de son secteur aéronautique

Le Maroc prend part à la 55ème édition du Salon International de l’Aéronautique et l’Espace du Bourget (16-22 juin), en quête de partenariats avec les acteurs mondiaux de l’aviation pour accompagner la dynamique de modernisation du secteur aérien national, enclenchée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans la perspective de faire du Royaume « un hub régional et international », a affirmé, lundi, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

« Notre participation à ce grand salon de l’aéronautique est en droite ligne avec l’engagement du Royaume à développer de grands investissements, notamment dans le domaine du transport aéronautique, conformément à la politique menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi et la Vision Royale stratégique pour le secteur aérien tendant à faire du Maroc un grand hub du continent africain mais aussi au niveau méditerranéen et atlantique », a souligné M. Kayouh en marge de cette grand-messe de l’aviation mondiale qui se tient en banlieue parisienne.

Cette politique ambitionne de faire passer la capacité du trafic des aéroports du Royaume de 38 millions à 80 millions de passagers à l’horizon 2030 et d’augmenter la flotte d’avions de Royal Air Maroc de 50 à 200 appareils d’ici 2037, a rappelé le ministre qui cite également les projets d’extension concernant tous les aéroports ou encore celui de construction du nouvel aéroport de Casablanca.

« Toutes ces infrastructures nous imposent d’être accompagnés par de grands experts dans le domaine aéronautique, sur toutes les nouvelles technologies de gestion des aéroports, tout en gardant le meilleur niveau de sécurité », a expliqué M. Kayouh.

Le ministre, qui a multiplié dès le premier jour du Salon du Bourget les contacts avec les principaux acteurs du secteur aéronautique mondial, à l’instar du groupe Thales, estime que les technologies et les expériences internationales qui y sont présentés peuvent « servir à tous les investissements que Maroc est en train de faire ».

« Nous avons tenu plusieurs rencontres très importantes avec de grands acteurs du secteur dans cette perspective », a-t-il dit, citant parmi les pistes de collaboration le domaine de la cybergestion.

Avec près de 2.500 exposants, plus de 130.000 visiteurs professionnels et 322 délégations officielles, le Salon du Bourget constitue une vitrine mondiale des dernières innovations et des avancées technologiques dans l’industrie aéronautique.

Le Maroc y est représenté par une forte délégation d’officiels et de professionnels du secteur aéronautique national, comprenant également entre autres, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, et le Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), Ali Seddiki.

Dans le cadre du Salon, l’AMDIE, en partenariat avec le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), organise le Pavillon Maroc, qui accueille six entreprises marocaines, mettant en avant le savoir-faire et le dynamisme de l’industrie aéronautique nationale.

La participation marocaine, rappelle-t-on, vise à promouvoir les atouts du secteur aéronautique et les opportunités offertes et à renforcer l’attractivité du Maroc auprès des professionnels du secteur.

Le Royaume a réussi au cours des 20 dernières années à mettre en place une industrie aéronautique diversifiée et compétitive, marquée par la présence de leaders mondiaux, à l’instar de Boeing, Airbus, Safran, Hexcel, Eaton, Alcoa, Le Piston Français, Daher, Collins Aerospace, Pratt & Whitney etc.