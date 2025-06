Bricoma inaugure un nouveau magasin à Tétouan, consolidant sa présence dans le nord du Maroc

Bricoma, enseigne de référence dans le secteur du bricolage au Maroc, ouvrira officiellement les portes de son nouveau magasin à Tétouan le jeudi 19 juin 2025. Ce point de vente de 2 500 m² est situé sur la route de Ceuta, un emplacement stratégique destiné à mieux desservir les habitants du nord du pays.

Cette ouverture s’inscrit dans le cadre du plan de développement 2020-2025 de l’enseigne, qui porte désormais à 24 le nombre total de ses magasins à l’échelle nationale. Avec une surface de vente cumulée atteignant 65 000 m², Bricoma confirme sa volonté de se rapprocher de ses clients tout en répondant à une demande croissante pour les produits de bricolage, d’aménagement et de décoration.

Le magasin de Tétouan se distingue par une conception moderne centrée sur l’expérience client. L’espace a été pensé pour simplifier le parcours d’achat, avec des ascenseurs reliant les deux étages du magasin, un parking souterrain accessible par ascenseur, et des zones de conseil spécialisées dans chaque univers de produit.

L’offre couvre un large éventail de catégories : décoration, sanitaire, électricité, luminaire, outillage, peinture, revêtement des sols et murs, jardinage, accessoires pour piscine et animalerie. Des conseillers de vente sont disponibles pour accompagner les clients dans leurs choix et proposer des solutions personnalisées.

Outre l’amélioration du service client, cette nouvelle implantation représente également une opportunité pour le tissu socio-économique local. Le magasin génère 60 emplois directs et 20 emplois indirects, contribuant ainsi à l’activité économique de la région de Tétouan.

Avec cette nouvelle ouverture, Bricoma poursuit sa stratégie de maillage territorial et affirme son rôle d’acteur clé dans le développement du secteur du bricolage au Maroc.