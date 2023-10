Bricoma ouvre un 2ème magasin à Tanger en plein cœur de la ville

Après avoir ouvert à Tanger son premier magasin en 2012 à la sortie de la ville sur la route de Rabat, Bricoma récidive avec cette fois-ci un nouveau magasin de proximité, situé au centre-ville sur le Boulevard Moulay Ismail. Il s’agit du 2ème point de vente dans la ville. Selon l’enseigne, ce nouveau magasin vise à mieux répondre aux demandes de clients qui préfèrent faire leurs achats dans un endroit plus proche, évitant ainsi les déplacements fréquents à l’extrémité de la ville de Tanger. « Cette nouvelle implantation d’une surface de vente de 2000 m2, est porteuse de 50 emplois directs et 10 indirects. L’accès est facile pour les clients, avec possibilité d’utiliser gratuitement le parking au 1er sous-sol du magasin », explique la même source, ajoutant que Bricoma propose, dans ce nouveau magasin, sa large gamme habituelle de produits essentiels dont le nombre dépasse les 23000 références pour le Bricolage de maison.

Le leader du marché marocain du bricolage continue d’étendre son nouveau concept de magasin de proximité dans les différentes villes du Royaume. L’enseigne vient d’ouvrir un deuxième magasin à Tanger en plein cœur de la ville pour s’approcher encore plus du consommateur.

Avec une présence établie dans plusieurs régions du Royaume, l’enseigne compte désormais, 20 magasins avec un total de surface de vente globale de plus de 62000 m2. Ainsi, Bricoma maintient sa position de leader reconnu dans le secteur du Bricolage au Maroc. D’autres ouvertures sont programmées pour l’année 2023 telles que : un 2ème magasin à Salé Marina et un 2ème magasin à Agadir (Inezgane).

Pour rappel, dans ce secteur des enseignes modernes de bricolage au Maroc, Bricoma laisse loin derrière ses concurrents directs en termes de taille. En effet, l’enseigne de la famille Filali Chahed dispose d’une taille de trois à quatre fois plus grande que ses concurrents immédiats que sont Mr Bricolage qui opère en franchise sur le territoire marocain et Brico Deco (ex-franchise française, en l’occurrence Weldom, reconvertie en enseigne maroco-marocaine depuis plus de dix ans).