Tanger : des professionnels espagnols de la viande rouge explorent des opportunités de partenariat

La ville de Tanger a accueilli une délégation espagnole d’acteurs majeurs dans les secteurs des viandes rouges, viandes blanches et produits laitiers, dans le cadre d’une rencontre d’affaires organisée pour promouvoir la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Espagne dans ces filières essentielles.

Initiée conjointement par le Centre Régional d’Investissement de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI TTA), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM TTA) et le Conseil Économique Maroc-Espagne (CEMAES), cette rencontre visait à stimuler l’investissement étranger dans un secteur agroalimentaire marocain en plein essor.

Des panels thématiques, tables rondes et réunions B2B ont été organisés, rassemblant experts, institutionnels et entreprises marocaines et espagnoles pour explorer les enjeux et les opportunités dans ce domaine stratégique pour la sécurité alimentaire du Maroc, son développement économique et la création d’emplois.

Incitations à l’investissement et offre territoriale

Lors des discussions, les intervenants ont mis en lumière les atouts de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui se positionne comme une destination de choix pour les investisseurs, grâce à une offre territoriale compétitive et des avantages fiscaux. Des experts ont ainsi présenté les incitations spécifiques et les soutiens proposés aux investisseurs nationaux et internationaux dans les filières des viandes rouges, blanches et des produits laitiers.

Un autre point essentiel abordé portait sur les évolutions réglementaires récentes en matière de sécurité alimentaire et de qualité des produits. Les dispositifs d’accompagnement, incluant les opportunités de financement pour des investissements durables, ont également été présentés aux participants, dans l’optique de renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires marocaines.

Rencontres B2B et collaborations stratégiques

Les rencontres B2B ont constitué un moment fort de cette journée, facilitant les échanges et la conclusion de partenariats stratégiques entre les entreprises des deux pays. Ces sessions ont permis de poser les bases de projets concrets, intégrant les chaînes de valeur et renforçant les relations commerciales bilatérales.