Upline Investment se désengage d’Imalum

A la veille de la levée de son nouveau véhicule d’investissement, plus de dix ans après le lancement d’Upline Investments Fund, Upline Investment, le bras armé du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans les métiers du private equity, accélère la liquidation de ses « vieilles » positions.

Après la mise récente en vente de sa participation majoritaire dans Forges de Bazas, le leader marocain de la vente et la location de chariots de manutention, la filiale directe d’Upline Group (banque d’affaires du groupe BCP) vient de se désengager d’Imalum (Industrie Marocaine d’Aluminium), un spécialiste de la transformation d’aluminium dans lequel l’injection en 2009 d’une trentaine de millions de dirhams par les deux nouveaux actionnaires institutionnels, à savoir Moussahama II et Upline Investments Fund, avait permis à se doter d’une capacité de production annuelle de 10.000 tonnes.

L’opération de désengagement concomitante de ces deux fonds d’investissement d’Imalum, permet d’entrevoir la liquidation d’au moins l’un d’entre eux en 2025 sachant que tous les deux ont très largement dépassé leur durée de vie statutaire initiale de dix ans et ce, à coups de prorogations répétées et quémandées aux actionnaires qui a porté par exemple la durée de vie de Moussahama II à près de vingt années, un fait rarissime en private equity où les gestionnaires de fonds performants liquident généralement sans trop tarder les différents millésimes des fonds qu’ils gèrent pour ne pas détruire le fameux « TRI », étroitement lié au facteur temps, et lancer de nouvelles générations de véhicules.

Rappelons que la sortie d’Upline d’Imalum, que ce soit pour Moussahama II ou Upline Investments Fund, s’est faite exclusivement par revente de leurs participations au fondateur de la société basée à Had Soualem (30 km de Casablanca), en l’occurrence la famille Tinasti qui l’avait fondée en compagnie de l’industriel allemand Sholz en 2006.