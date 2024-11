Upline Investments prépare sa sortie du groupe Avant-Scène

Quelques mois après avoir matérialisé sa sortie du spécialiste de la transformation d’aluminium IMALUM (Industrie Marocaine d’Aluminium), Upline Investments envisage une nouvelle opération de désengagement.

Ce bras armé du groupe Banque Centrale Populaire, dans les métiers du capital investissement, s’apprête à sortir du capital du groupe Avant-Scène dont il est devenu actionnaire minoritaire à la veille de la crise du Covid-19.

L’opération qui devrait se concrétiser en 2025, viendra ponctuer un cycle de cinq ans de présence d’Upline Investments dans le capital de ce leader marocain incontesté des métiers de l’événementiel incluant la communication événementielle, le conseil en stratégie de communication et l’organisation de grands évènements. Après deux premières années compliquées où le secteur avait pâti, dans son intégralité, des conséquences des restrictions sanitaires avec une baisse drastique d’activités, le groupe créé en 2003 par Myriam Abikzer a connu, depuis, un développement des plus vigoureux à l’image du reste des grands opérateurs de l’événementiel que compte le Maroc, comme Capital Events.

Avec la sortie de Nouvelle Société Avant-Scène (la holding de tête du groupe éponyme qui compte aussi une filiale dénommée 109 Agency), Upline Investments poursuivra sa marche de délestage des lignes résiduelles des portefeuilles de Moussahama II et d’Upline Investments Fund, deux fonds d’investissement qu’il gère depuis plus de 15 ans pour l’un et près de 20 ans pour l’autre (un record de longévité dans le métier du capital investissement).